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"Огромный удар для "Арсенала": Артета вне себя из-за "вылета" из Лиги Европы

17 марта 2023 08:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Микель Артета назвал причины вылета Арсенала из Лиги Европы
"Канониры" дважды сыграли вничью со "Спортингом"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение от португальского "Спортинга" в 1/8 Лиги Европы. 

Английская команда покинула еврокубки и сосредоточится на борьбе за чемпионский титул в АПЛ, сообщает The Sun

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Лондонская команда дважды сыграла вничью со "Спортингом" в 1/8 Лиги Европы. В Португалии команды забили друг другу по два мяча, в Англии основное время матча завершилось со счетом 1:1. 

"Арсенал" провалил матч

В серии пенальти "канониры" уступили со счетом 3:5. Помимо этого "Арсенал" потерял еще двух основных футболистов, которых Микель Артета заменил из-за травм. 

"Мы просто недостаточно сделали для того, чтобы удержать победу и выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Конечно для нашей команды вылет из еврокубков стал огромным ударом. На протяжении большей части матча "Арсенал" демонстрировал не убедительный футбол. Мы не доминировали в этом поединке", — заявил Микель Артета. 

Арсенал — Спортинг

Впереди борьба за титул в АПЛ

Наставник "канониров" напомнил, что команда сумела улучшить качество игры в конце матча и неплохо смотрелась в дополнительные таймы. Однако этого оказалось недостаточно для успеха. 

"Серия пенальти — это всегда нервы, в ней сложно предсказать победителя. Можно готовиться, но все равно вмешается какая-то случайность. Необходимо смириться с фактом: "Арсенал" больше не участвует в Лиге Европы. Впереди у нас 11 финалов в Англии. Будет готовиться к матчу против "Кристал Пэлас", — рассказал Микель Артета. 

Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. 

 

А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

Эксперты поделились прогнозом о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Оценили шансы "Арсенала" и "Манчестер Сити" на титул. 

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