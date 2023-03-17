Микель Артета назвал причины вылета Арсенала из Лиги Европы

"Огромный удар для "Арсенала": Артета вне себя из-за "вылета" из Лиги Европы
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение от португальского "Спортинга" в 1/8 Лиги Европы.
Английская команда покинула еврокубки и сосредоточится на борьбе за чемпионский титул в АПЛ, сообщает The Sun.
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Лондонская команда дважды сыграла вничью со "Спортингом" в 1/8 Лиги Европы. В Португалии команды забили друг другу по два мяча, в Англии основное время матча завершилось со счетом 1:1.
Coming soon...— Arsenal (@Arsenal) March 13, 2023
Come Back Stronger: The Return of Gabriel Jesus.
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"Арсенал" провалил матч
В серии пенальти "канониры" уступили со счетом 3:5. Помимо этого "Арсенал" потерял еще двух основных футболистов, которых Микель Артета заменил из-за травм.
"Мы просто недостаточно сделали для того, чтобы удержать победу и выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Конечно для нашей команды вылет из еврокубков стал огромным ударом. На протяжении большей части матча "Арсенал" демонстрировал не убедительный футбол. Мы не доминировали в этом поединке", — заявил Микель Артета.
Впереди борьба за титул в АПЛ
Наставник "канониров" напомнил, что команда сумела улучшить качество игры в конце матча и неплохо смотрелась в дополнительные таймы. Однако этого оказалось недостаточно для успеха.
"Серия пенальти — это всегда нервы, в ней сложно предсказать победителя. Можно готовиться, но все равно вмешается какая-то случайность. Необходимо смириться с фактом: "Арсенал" больше не участвует в Лиге Европы. Впереди у нас 11 финалов в Англии. Будет готовиться к матчу против "Кристал Пэлас", — рассказал Микель Артета.
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