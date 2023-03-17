Поражения Шахтера, Арсенала и результаты всех матчей 1/8 Лиги Европы

Поражения "Шахтера", "Арсенала" и результаты других матчей 1/8 Лиги Европы
Завершились ответные матчи 1/8 плей-офф Лиги Европы. Донецкий "Шахтер", который был последней украинской командой в еврокубках, потерпел болезненное поражение и выбыл из турнира.
Лондонский "Арсенал" Александра Зинченко тоже прекратил выступления в Лиге Европы, напоминают Новини.LIVE.
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Результаты ответных матчей 1/8 Лиги Европы
В Лиге Европы осталось две команды из Италии, а также по одному представителю Бельгии, Англии, Испании, Германии, Португалии и Нидерландов.
"Фейеноорд" (Нидерланды) — "Шахтер" (Украина) – 7:1
Первый матч — 1:1
"Арсенал" (Англия) — Спортинг (Португалия) — 1:1 (по пенальти 3:5)
Первый матч — 2:2
"Фенербахче" (Турция) — "Севилья" (Испания) — 1:0
Первый матч — 0:2
"Фрайбург" (Германия) — "Ювентус" (Италия) — 0:2
Первый матч — 0:1
"Бетис" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 0:1
Первый матч — 1:4
"Сент-Жилуа" (Бельгия) — "Унион Берлин" (Германия) — 2:0
Первый матч — 3:3
"Ференцварош" (Венгрия) — "Байер" (Германия) — 0:2
Первый матч — 0:2
"Реал Сосьедад" (Испания) — "Рома" (Италия) –— 0:0
Первый матч — 0:2
Кто остался в Лиге Европы
- "Ювентус" (Италия)
- "Рома" (Италия)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Байер" (Германия)
- "Севилья" (Испания)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Фейеноорд" (Нидерланды)
- "Сент-Жиллуа" (Бельгия)
Где и когда смотреть жеребьевку 1/4 Лиги Европы
В пятницу, 17 марта, состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги Европы. Начало мероприятия в штаб-квартире УЕФА запланировано на 14:00 по киевскому времени.
Не будет никаких ограничений по жеребьевке. Команды из одной страны в теории могут сыграть друг с другом. Также будет определен "хозяин" финального поединка турнира.
Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов.
А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.
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