Поражения Шахтера, Арсенала и результаты всех матчей 1/8 Лиги Европы

Жеребьевка четвертьфиналов турнира состоится уже сегодня

Завершились ответные матчи 1/8 плей-офф Лиги Европы. Донецкий "Шахтер", который был последней украинской командой в еврокубках, потерпел болезненное поражение и выбыл из турнира.

Лондонский "Арсенал" Александра Зинченко тоже прекратил выступления в Лиге Европы, напоминают Новини.LIVE.

Результаты ответных матчей 1/8 Лиги Европы

В Лиге Европы осталось две команды из Италии, а также по одному представителю Бельгии, Англии, Испании, Германии, Португалии и Нидерландов.

"Фейеноорд" (Нидерланды) — "Шахтер" (Украина) – 7:1

Первый матч — 1:1

"Арсенал" (Англия) — Спортинг (Португалия) — 1:1 (по пенальти 3:5)

Первый матч — 2:2

"Фенербахче" (Турция) — "Севилья" (Испания) — 1:0

Первый матч — 0:2

"Фрайбург" (Германия) — "Ювентус" (Италия) — 0:2

Первый матч — 0:1

"Бетис" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 0:1

Первый матч — 1:4

"Сент-Жилуа" (Бельгия) — "Унион Берлин" (Германия) — 2:0

Первый матч — 3:3

"Ференцварош" (Венгрия) — "Байер" (Германия) — 0:2

Первый матч — 0:2

"Реал Сосьедад" (Испания) — "Рома" (Италия) –— 0:0

Первый матч — 0:2

Кто остался в Лиге Европы

"Ювентус" (Италия)

"Рома" (Италия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Байер" (Германия)

"Севилья" (Испания)

"Спортинг" (Португалия)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Сент-Жиллуа" (Бельгия)

Где и когда смотреть жеребьевку 1/4 Лиги Европы

В пятницу, 17 марта, состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 Лиги Европы. Начало мероприятия в штаб-квартире УЕФА запланировано на 14:00 по киевскому времени.

Не будет никаких ограничений по жеребьевке. Команды из одной страны в теории могут сыграть друг с другом. Также будет определен "хозяин" финального поединка турнира.

Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов.

А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

Эксперты поделились прогнозом о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Оценили шансы "Арсенала" и "Манчестер Сити" на титул.