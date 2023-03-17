Поразки Шахтаря, Арсеналу та результати всіх матчів 1/8 Ліги Європи

Поразки "Шахтаря", "Арсеналу" та результати інших матчів 1/8 Ліги Європи
Завершилися матчі-відповіді 1/8 плей-офф Ліги Європи. Донецький "Шахтар", який був останньою українською командою в єврокубках, зазнав поразки й вибув з турніру.
Лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка теж припинив виступи у Лізі Європи, нагадують Новини.LIVE.
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Результати матчів у відповідь 1/8 Ліги Європи
У Лізі Європи залишилися дві команди з Італії, а також по одному представнику Бельгії, Англії, Іспанії, Німеччини, Португалії та Нідерландів.
"Феєнорд" (Нідерланди) — "Шахтар" (Україна) — 7:1
Перший матч — 1:1
"Арсенал" (Англія) — Спортинг (Португалія) — 1:1 (за пенальті 3:5)
Перший матч — 2:2
"Фенербахче" (Туреччина) — "Севілья" (Іспанія) — 1:0
Перший матч — 0:2
"Фрайбург" (Німеччина) — "Ювентус" (Італія) — 0:2
Перший матч - 0:1
"Бетіс" (Іспанія) — "Манчестер Юнайтед" (Англія) — 0:1
Перший матч — 1:4
"Сент-Жилуа" (Бельгія) — "Уніон Берлін" (Німеччина) — 2:0
Перший матч — 3:3
"Ференцварош" (Угорщина) — "Баєр" (Німеччина) — 0:2
Перший матч — 0:2
"Реал Сосьєдад" (Іспанія) — "Рома" (Італія) — 0:0
Перший матч — 0:2
Хто залишився у Лізі Європи
- "Ювентус" (Італія)
- "Рома" (Італія)
- "Манчестер Юнайтед" (Англія)
- "Баєр" (Німеччина)
- "Севілья" (Іспанія)
- "Спортинг" (Португалія)
- "Феєноорд" (Нідерланди)
- "Сент-Жиллуа" (Бельгія)
Де і коли дивитися жеребкування 1/4 Ліги Європи
У п'ятницю, 17 березня, відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги Європи. Початок заходу у штаб-квартирі УЄФА запланований на 14:00 за київським часом.
Не буде жодних обмежень щодо жеребкування. Команди з однієї країни теорії можуть зіграти друг з одним. Також буде визначено "господаря" фінального поєдинку турніру.
Нагадаємо, під час оборони східних рубежів України загинув ще один відомий спортсмен. Автор кількох національних рекордів Василь Шевчук пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів.
А промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.
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