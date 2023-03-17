Поразки Шахтаря, Арсеналу та результати всіх матчів 1/8 Ліги Європи

Жеребкування чвертьфіналів турніру відбудеться вже сьогодні

Завершилися матчі-відповіді 1/8 плей-офф Ліги Європи. Донецький "Шахтар", який був останньою українською командою в єврокубках, зазнав поразки й вибув з турніру.

Лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка теж припинив виступи у Лізі Європи, нагадують Новини.LIVE.

Результати матчів у відповідь 1/8 Ліги Європи

У Лізі Європи залишилися дві команди з Італії, а також по одному представнику Бельгії, Англії, Іспанії, Німеччини, Португалії та Нідерландів.

"Феєнорд" (Нідерланди) — "Шахтар" (Україна) — 7:1

Перший матч — 1:1

"Арсенал" (Англія) — Спортинг (Португалія) — 1:1 (за пенальті 3:5)

Перший матч — 2:2

"Фенербахче" (Туреччина) — "Севілья" (Іспанія) — 1:0

Перший матч — 0:2

"Фрайбург" (Німеччина) — "Ювентус" (Італія) — 0:2

Перший матч - 0:1

"Бетіс" (Іспанія) — "Манчестер Юнайтед" (Англія) — 0:1

Перший матч — 1:4

"Сент-Жилуа" (Бельгія) — "Уніон Берлін" (Німеччина) — 2:0

Перший матч — 3:3

"Ференцварош" (Угорщина) — "Баєр" (Німеччина) — 0:2

Перший матч — 0:2

"Реал Сосьєдад" (Іспанія) — "Рома" (Італія) — 0:0

Перший матч — 0:2

Хто залишився у Лізі Європи

"Ювентус" (Італія)

"Рома" (Італія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Баєр" (Німеччина)

"Севілья" (Іспанія)

"Спортинг" (Португалія)

"Феєноорд" (Нідерланди)

"Сент-Жиллуа" (Бельгія)

Де і коли дивитися жеребкування 1/4 Ліги Європи

У п'ятницю, 17 березня, відбудеться жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги Європи. Початок заходу у штаб-квартирі УЄФА запланований на 14:00 за київським часом.

Не буде жодних обмежень щодо жеребкування. Команди з однієї країни теорії можуть зіграти друг з одним. Також буде визначено "господаря" фінального поєдинку турніру.

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