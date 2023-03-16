Донецкий "Шахтер" опозорился в Лиге Европы

"Горняки" пропустили в Нидерландах семь голов

В ответном поединке 1/8 плей-офф Лиги Европы "Фейеноорд" в Роттердаме принял донецкий "Шахтер". Неделю назад эти соперники сыграли вничью со счетом 1:1.

Команда Арне Слота считалась фаворитом обеих встреч, напоминают Новини.LIVE.

Нидерландский "Фейеноорд" в нынешнем сезоне считается мастером прессинга, одной из лучших команд Европы по этому показателю. Роттердамцы доминировала в первом матче с "Шахтером", но сумела забить всего один гол и пропустила в контратаке от подопечных Игора Йовичевича. Украинские футболисты понимали, что в ответной встрече им будет еще более тяжело.

"Фейеноорд" — "Шахтер" — 7:1 (3:0)

Гол: Хименес, 9; Кекчу, 24, 38 (с пенальти); Идрисси, 49, 59; Джаханбакш, 65; Данило, 67 — Келси, 86.

"Фейеноорд": Велленройтер — Геертруда, Траунер, Хачко, Лопес (Расмуссен, 57) — Виффер, Шиманьски (Баллауде, 57), Кекчу (капитан) (Табуни, 68) — Йоханбакш, Хименес (Данилло Перейра, 57), Идрисси (Пайшао, 62).

Запасные: Марчиано, Троост, Педерсен, Дилросун, Касанвирьо, Миламбо.

Тренер: Арне Слот.

"Шахтер": Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко (капитан) (Назарина, 54) — Зубков (Петряк, 63), Бондаренко (Сикан, 54), Судаков, Крыськив (Джурасек, 46) — Траоре (Келси, 64).

Запасные: Пятов, Шевченко, Топалов, Тэйлор, Очеретько, Фарина, Ракицкий.

Тренер: Игор Йовичевич.

Хозяева поля полностью оправдали ожидания. С первых минут матча нидерландцы завладели инициативой и проводили атаку за атакой на ворота Анатолия Трубина. Команде Арне Слота удалось быстро забить первый гол. На девятой минуте Крыськив потерял мяч в центре поля, Кекчу доставил его в штрафную, где Хименес прошел мимо Бондаря с Бондаренко и точно пробил мимо вратаря, 1:0.

На 24-й минуте "Фейеноорду" удалась похожая атака с той лишь разницей, что Кекчу уже самостоятельно забил, 2:0. А на 38-й минуте Конопля пытался прервать прострел вдоль ворот "Шахтера" и сыграл рукой. Хиль Мансано назначил пенальти, Кекчу "с точки" оформил дубль, 3:0.

Между вторым и третьим голом нидерландцев футболистам "Шахтера" удалось провести несколько хороших атак. Судаков дважды мог забить. В одном эпизоде защитник "Фейеноорда" "снял" мяч с ноги украинца, а в другом Георгий мощным ударом попал в перекладину.

Команда Слота не остановилась и после перерыва. В ворота Трубина влетал один мяч за другим. Сначала Идрисси забил два техничных гола с разницей в 11 минут (4:0 и 5:0). Футболисты "Шахтера" "опустили" руки, и Джаханбакш с Данило забили еще два гола за три минуты (6:0 и 7:0). К проблемам "горняков" добавилась еще и травма Александра Зубкова. Гости сумели ответить на 86-й минуте. Матвиенко сделал передачу со своей половины поля. Келси в борьбе с защитником прокинул мяч мимо голкипера, 7:1.

"Шахтер" потерпел одно из самых болезненных поражений в еврокубках и вылетел из Лиги Европы. Остается надеяться, что это фиаско закалит украинскую команду.

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