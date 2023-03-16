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Донецкий "Шахтер" опозорился в Лиге Европы

16 марта 2023 21:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Донецкий Шахтер опозорился в Лиге Европы
"Горняки" пропустили в Нидерландах семь голов
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ответном поединке 1/8 плей-офф Лиги Европы "Фейеноорд" в Роттердаме принял донецкий "Шахтер". Неделю назад эти соперники сыграли вничью со счетом 1:1. 

Команда Арне Слота считалась фаворитом обеих встреч, напоминают Новини.LIVE

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Нидерландский "Фейеноорд" в нынешнем сезоне считается мастером прессинга, одной из лучших команд Европы по этому показателю. Роттердамцы доминировала в первом матче с "Шахтером", но сумела забить всего один гол и пропустила в контратаке от подопечных Игора Йовичевича. Украинские футболисты понимали, что в ответной встрече им будет еще более тяжело. 

"Фейеноорд" — "Шахтер" — 7:1 (3:0) 

Гол: Хименес, 9; Кекчу, 24, 38 (с пенальти); Идрисси, 49, 59; Джаханбакш, 65; Данило, 67 — Келси, 86.

"Фейеноорд": Велленройтер — Геертруда, Траунер, Хачко, Лопес (Расмуссен, 57) — Виффер, Шиманьски (Баллауде, 57), Кекчу (капитан) (Табуни, 68) — Йоханбакш, Хименес (Данилло Перейра, 57), Идрисси (Пайшао, 62). 

Запасные: Марчиано, Троост, Педерсен, Дилросун, Касанвирьо, Миламбо. 

Тренер: Арне Слот. 

"Шахтер": Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко (капитан) (Назарина, 54) — Зубков (Петряк, 63), Бондаренко (Сикан, 54), Судаков, Крыськив (Джурасек, 46) — Траоре (Келси, 64). 

Запасные: Пятов, Шевченко, Топалов, Тэйлор, Очеретько, Фарина, Ракицкий. 

Тренер: Игор Йовичевич. 

Хозяева поля полностью оправдали ожидания. С первых минут матча нидерландцы завладели инициативой и проводили атаку за атакой на ворота Анатолия Трубина. Команде Арне Слота удалось быстро забить первый гол. На девятой минуте Крыськив потерял мяч в центре поля, Кекчу доставил его в штрафную, где Хименес прошел мимо Бондаря с Бондаренко и точно пробил мимо вратаря, 1:0. 

На 24-й минуте "Фейеноорду" удалась похожая атака с той лишь разницей, что Кекчу уже самостоятельно забил, 2:0. А на 38-й минуте Конопля пытался прервать прострел вдоль ворот "Шахтера" и сыграл рукой. Хиль Мансано назначил пенальти, Кекчу "с точки" оформил дубль, 3:0. 

Фейеноорд — Шахтер

Между вторым и третьим голом нидерландцев футболистам "Шахтера" удалось провести несколько хороших атак. Судаков дважды мог забить. В одном эпизоде защитник "Фейеноорда" "снял" мяч с ноги украинца, а в другом Георгий мощным ударом попал в перекладину. 

Команда Слота не остановилась и после перерыва. В ворота Трубина влетал один мяч за другим. Сначала Идрисси забил два техничных гола с разницей в 11 минут (4:0 и 5:0). Футболисты "Шахтера" "опустили" руки, и Джаханбакш с Данило забили еще два гола за три минуты (6:0 и 7:0). К проблемам "горняков" добавилась еще и травма Александра Зубкова. Гости сумели ответить на 86-й минуте. Матвиенко сделал передачу со своей половины поля. Келси в борьбе с защитником прокинул мяч мимо голкипера, 7:1. 

"Шахтер" потерпел одно из самых болезненных поражений в еврокубках и вылетел из Лиги Европы. Остается надеяться, что это фиаско закалит украинскую команду. 

Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. 

А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

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