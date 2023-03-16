Донецький Шахтар зганьбився у Лізі Європи

"Гірники" пропустили у Нідерландах сім голів

У поєдинку у відповідь 1/8 плей-офф Ліги Європи "Феєнорд" у Роттердамі прийняв донецький "Шахтар". Тиждень тому ці суперники зіграли внічию з рахунком 1:1.

Команда Арне Слота вважалася фаворитом обох зустрічей, нагадують Новини.LIVE.

Нідерландський "Феєнорд" у нинішньому сезоні вважається майстром пресингу, однією з найкращих команд Європи за цим показником. Роттердамці домінувала у першому матчі з "Шахтарем", але зуміла забити лише один гол і пропустила в контратаці від підопічних Ігора Йовичевича. Українські футболісти розуміли, що у зустрічі у відповідь їм буде ще важче.

"Феєнорд" — "Шахтар" — 7:1 (3:0)

Гол: Хіменес, 9; Кекчу, 24, 38 (з пенальті); Ідрісі, 49, 59; Джаханбакш, 65; Данило, 67 — Келсі, 86.

"Феєнорд": Велленройтер — Геєртруда, Траунер, Хачко, Лопес (Расмуссен, 57) — Віффер, Шиманьскі (Баллауде, 57), Кекчу (капітан) (Табуні, 68) — Йоханбакш, Хіменес (Данілло Перейра, 57), Идріссі (Пайшао, 62).

Запасні: Марчіано, Троост, Педерсен, Ділросун, Касанвіро, Міламбо.

Тренер: Арне Слот.

"Шахтар": Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко — Степаненко (капітан) (Назарина, 54) — Зубков (Петряк, 63), Бондаренко (Сікан, 54), Судаков, Криськів (Джурасек, 46) — Траоре (Келсі, 64).

Запасні: П'ятов, Шевченко, Топалов, Тейлор, Очеретько, Фаріна, Ракицький.

Тренер: Ігор Йовичевич.

Хазяї поля повністю виправдали очікування. З перших хвилин матчу нідерландці заволоділи ініціативою та проводили атаку за атакою на ворота Анатолія Трубіна. Команді Арне Слота вдалося швидко забити перший гол. На дев'ятій хвилині Криськів втратив м'яч у центрі поля, Кекчу доставив його до штрафного майданчика, де Хіменес пройшов повз Бондаря з Бондаренком і точно пробив повз воротаря, 1:0.

На 24-й хвилині "Феєнорду" вдалася схожа атака з тією різницею, що Кекчу вже самостійно забив, 2:0. А на 38-й хвилині Конопля намагався перервати простріл уздовж воріт "Шахтаря" та зіграв рукою. Хіль Мансано призначив пенальті, Кекчу "з крапки" оформив дубль, 3:0.

Між другим та третім голом нідерландців футболістам "Шахтаря" вдалося провести кілька добрих атак. Судаків двічі міг забити. В одному епізоді захисник "Феєнорда" "зняв" м'яч з ноги українця, а в іншому Георгій потужним ударом влучив у перекладину.

Команда Слота не зупинилася після перерви. У ворота Трубіна влітав один м'яч за іншим. Спочатку Ідріссі забив два технічні голи з різницею в 11 хвилин (4:0 та 5:0). Футболісти "Шахтаря" "опустили" руки, і Джаханбакш із Данило забили ще два голи за три хвилини (6:0 та 7:0). До проблем "гірників" додалася ще й травма Олександра Зубкова. Гості зуміли відповісти на 86 хвилині. Матвієнко зробив передачу зі своєї половини поля. Келсі в боротьбі із захисником прокинув м'яч повз голкіпера, 7:1.

"Шахтар" зазнав однієї з найболючіших поразок у єврокубках та вилетів із Ліги Європи. Залишається сподіватися, що це фіаско загартує українську команду.

Нагадаємо, під час оборони східних рубежів України загинув ще один відомий спортсмен. Автор кількох національних рекордів Василь Шевчук пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів.

А промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.

Експерти поділилися прогнозом про чемпіонські перегони в англійській Прем'єр-лізі. Оцінили шанси "Арсеналу" та "Манчестер Сіті" на титул.