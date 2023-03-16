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Донецький "Шахтар" зганьбився в Лізі Європи

16 березня 2023 21:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Донецький Шахтар зганьбився у Лізі Європи
"Гірники" пропустили у Нідерландах сім голів
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У поєдинку у відповідь 1/8 плей-офф Ліги Європи "Феєнорд" у Роттердамі прийняв донецький "Шахтар". Тиждень тому ці суперники зіграли внічию з рахунком 1:1.

Команда Арне Слота вважалася фаворитом обох зустрічей, нагадують Новини.LIVE.

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Нідерландський "Феєнорд" у нинішньому сезоні вважається майстром пресингу, однією з найкращих команд Європи за цим показником. Роттердамці домінувала у першому матчі з "Шахтарем", але зуміла забити лише один гол і пропустила в контратаці від підопічних Ігора Йовичевича. Українські футболісти розуміли, що у зустрічі у відповідь їм буде ще важче.

"Феєнорд" — "Шахтар" — 7:1 (3:0)

Гол: Хіменес, 9; Кекчу, 24, 38 (з пенальті); Ідрісі, 49, 59; Джаханбакш, 65; Данило, 67 — Келсі, 86.

"Феєнорд": Велленройтер — Геєртруда, Траунер, Хачко, Лопес (Расмуссен, 57) — Віффер, Шиманьскі (Баллауде, 57), Кекчу (капітан) (Табуні, 68) — Йоханбакш, Хіменес (Данілло Перейра, 57), Идріссі (Пайшао, 62). 

Запасні: Марчіано, Троост, Педерсен, Ділросун, Касанвіро, Міламбо.

Тренер: Арне Слот.

"Шахтар": Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко — Степаненко (капітан) (Назарина, 54) — Зубков (Петряк, 63), Бондаренко (Сікан, 54), Судаков, Криськів (Джурасек, 46) — Траоре (Келсі, 64).

Запасні: П'ятов, Шевченко, Топалов, Тейлор, Очеретько, Фаріна, Ракицький.

Тренер: Ігор Йовичевич.

Хазяї поля повністю виправдали очікування. З перших хвилин матчу нідерландці заволоділи ініціативою та проводили атаку за атакою на ворота Анатолія Трубіна. Команді Арне Слота вдалося швидко забити перший гол. На дев'ятій хвилині Криськів втратив м'яч у центрі поля, Кекчу доставив його до штрафного майданчика, де Хіменес пройшов повз Бондаря з Бондаренком і точно пробив повз воротаря, 1:0.

На 24-й хвилині "Феєнорду" вдалася схожа атака з тією різницею, що Кекчу вже самостійно забив, 2:0. А на 38-й хвилині Конопля намагався перервати простріл уздовж воріт "Шахтаря" та зіграв рукою. Хіль Мансано призначив пенальті, Кекчу "з крапки" оформив дубль, 3:0.

Фейєнорд - Шахтар

Між другим та третім голом нідерландців футболістам "Шахтаря" вдалося провести кілька добрих атак. Судаків двічі міг забити. В одному епізоді захисник "Феєнорда" "зняв" м'яч з ноги українця, а в іншому Георгій потужним ударом влучив у перекладину.

Команда Слота не зупинилася після перерви. У ворота Трубіна влітав один м'яч за іншим. Спочатку Ідріссі забив два технічні голи з різницею в 11 хвилин (4:0 та 5:0). Футболісти "Шахтаря" "опустили" руки, і Джаханбакш із Данило забили ще два голи за три хвилини (6:0 та 7:0). До проблем "гірників" додалася ще й травма Олександра Зубкова. Гості зуміли відповісти на 86 хвилині. Матвієнко зробив передачу зі своєї половини поля. Келсі в боротьбі із захисником прокинув м'яч повз голкіпера, 7:1.

"Шахтар" зазнав однієї з найболючіших поразок у єврокубках та вилетів із Ліги Європи. Залишається сподіватися, що це фіаско загартує українську команду.

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