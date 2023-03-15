Футболист сборной Украины отдал на фронт собственный автомобиль

Многие украинские спортсмены с первых дней полномасштабного российского вторжения помогают ВСУ

Директор по развитию киевского "Динамо" Максим Радуцкий рассказал о волонтерстве защитника сборной Украины Виталия Миколенко.

Футболист английского "Эвертона" помог украинской армии, сообщил Радуцкий на своей странице в Instagram.

23-летний Виталий Миколенко перешел в английский "Эвертон" в начале января 2022 года, за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Что сделал Миколенко?

С первых дней войны футболист искал способ для того, чтобы помочь украинской армии. Миколенко сумел переправить в родную страну автомобиль для ВСУ.

"У меня есть близкий товарищ, который занимался автомобильным прокатом. Он со своим партнером в начале войны за копейки раздал машины для эвакуации. Виталий Миколенко купил один пикап и передал его на фронт", — рассказал Максим Радуцкий.

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