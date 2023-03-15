Голкипер сборной Украины получил тяжелую травму и пропустит два месяца сезона
Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык не сможет выходить на поле как минимум шесть недель. Вратарь получил травму.
Футболист сможет вернуться в игру только в мае, сообщил Telegram-канал полтавской "Ворсклы".
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22-летний Дмитрий Ризнык недавно стал рекордным трансфером в истории полтавской "Ворсклы", которая продала его в донецкий "Шахтер". Вратарь рассматривается тренерским штабом "горняков" в качестве замены Николаю Трубину, который решил покинуть команду в конце сезона.
Что известно о травме Ризныка?
Однако в ближайшие месяцы Трубин останется основным голкипером "Шахтера". Ризнык получил травму и выбыл из строя на срок от шести до восьми недель. О характере повреждения ничего не известно. Удивительно, что о ситуации со здоровьем вратаря сообщила "Ворскла", а не его нынешний клуб.
Недавно главный тренер сборной Украины Руслан Ротань вызвал Дмитрия Ризныка в расположение национальной команды для подготовки к товарищескому матчу с Англией. Однако вместо травмированного вратаря приглашение в сборную уже получил другой футболист — Никита Шевченко из "Александрии".
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