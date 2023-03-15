Голкипер сборной Украины получил тяжелую травму и пропустит два месяца

Новичок "Шахтер" нескоро сможет помочь команде на поле

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык не сможет выходить на поле как минимум шесть недель. Вратарь получил травму.

Футболист сможет вернуться в игру только в мае, сообщил Telegram-канал полтавской "Ворсклы".

22-летний Дмитрий Ризнык недавно стал рекордным трансфером в истории полтавской "Ворсклы", которая продала его в донецкий "Шахтер". Вратарь рассматривается тренерским штабом "горняков" в качестве замены Николаю Трубину, который решил покинуть команду в конце сезона.

Что известно о травме Ризныка?

Однако в ближайшие месяцы Трубин останется основным голкипером "Шахтера". Ризнык получил травму и выбыл из строя на срок от шести до восьми недель. О характере повреждения ничего не известно. Удивительно, что о ситуации со здоровьем вратаря сообщила "Ворскла", а не его нынешний клуб.

Недавно главный тренер сборной Украины Руслан Ротань вызвал Дмитрия Ризныка в расположение национальной команды для подготовки к товарищескому матчу с Англией. Однако вместо травмированного вратаря приглашение в сборную уже получил другой футболист — Никита Шевченко из "Александрии".

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