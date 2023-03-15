Голкіпер збірної України отримав тяжку травму та пропустить два місяці

Новачок "Шахтар" нескоро зможе допомогти команді на полі

Голкіпер збірної України Дмитро Різник не зможе виходити на поле щонайменше шість тижнів. Воротар отримав травму.

Футболіст зможе повернутися в гру лише у травні, повідомив Telegram-канал полтавської "Ворскли".

22-річний Дмитро Різник нещодавно став рекордним трансфером в історії полтавської "Ворскли", яка продала його донецькому "Шахтарю". Воротар розглядається тренерським штабом "гірників" як заміну Миколі Трубіну, який вирішив залишити команду наприкінці сезону.

Що відомо про травму Різника?

Однак найближчими місяцями Трубін залишиться основним голкіпером "Шахтаря". Різник отримав травму та вибув з ладу на строк від шести до восьми тижнів. Про характер пошкодження нічого не відомо. Дивно, що ситуацію зі здоров'ям воротаря повідомила "Ворскла", а не його нинішній клуб.

Нещодавно головний тренер збірної України Руслан Ротань викликав Дмитра Різника у розташування національної команди для підготовки до товариського матчу з Англією. Проте замість травмованого воротаря запрошення до збірної вже отримав інший футболіст — Микита Шевченко з "Олександрії".

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