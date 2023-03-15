Футболіст збірної України віддав на фронт власний автомобіль

Багато українських спортсменів з перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагають ЗСУ

Директор із розвитку київського "Динамо" Максим Радуцький розповів про волонтерство захисника збірної України Віталія Миколенка.

Футболіст англійського "Евертона" допоміг українській армії, повідомив Радуцький на своїй сторінці в Instagram.

23-річний Віталій Міколенко перейшов до англійського "Евертона" на початку січня 2022 року, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Що зробив Миколенко?

З перших днів війни футболіст шукав спосіб для того, щоб допомогти українській армії. Миколенко зумів переправити до рідної країни автомобіль для ЗСУ.

"У мене є близький товариш, який займався автомобільним прокатом. Він зі своїм партнером на початку війни за копійки роздав машини для евакуації. Віталій Миколенко купив один пікап та передав його на фронт", — розповів Максим Радуцький.

Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.

А головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував заміну Ерлінга Холанда у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів з "Лейпцигом". Між футболістом та наставником виникло непорозуміння.