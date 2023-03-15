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Футболіст збірної України віддав на фронт власний автомобіль

15 березня 2023 15:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Футболіст збірної України віддав на фронт власний автомобіль
Багато українських спортсменів з перших днів повномасштабного російського вторгнення допомагають ЗСУ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Директор із розвитку київського "Динамо" Максим Радуцький розповів про волонтерство захисника збірної України Віталія Миколенка.

Футболіст англійського "Евертона" допоміг українській армії, повідомив Радуцький на своїй сторінці в Instagram.

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23-річний Віталій Міколенко перейшов до англійського "Евертона" на початку січня 2022 року, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Віталій Миколенко

Що зробив Миколенко?

З перших днів війни футболіст шукав спосіб для того, щоб допомогти українській армії. Миколенко зумів переправити до рідної країни автомобіль для ЗСУ.

"У мене є близький товариш, який займався автомобільним прокатом. Він зі своїм партнером на початку війни за копійки роздав машини для евакуації. Віталій Миколенко купив один пікап та передав його на фронт", — розповів Максим Радуцький.

Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.

А головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував заміну Ерлінга Холанда у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів з "Лейпцигом". Між футболістом та наставником виникло непорозуміння.

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