Футболіст збірної України віддав на фронт власний автомобіль
Директор із розвитку київського "Динамо" Максим Радуцький розповів про волонтерство захисника збірної України Віталія Миколенка.
Футболіст англійського "Евертона" допоміг українській армії, повідомив Радуцький на своїй сторінці в Instagram.
-
Одеська прокуратура повернула державі землі рекреаційного призначення
-
"Рамштайн-10": розпочалася онлайн-зустріч міністрів оборони
-
"Вагнерівці" рекламують свою ПВК на порносайті: Пригожин вже відреагував
-
Європейські країни розглядають зниження стелі цін на російську нафту, — Bloomberg
-
У Харкові запускають рух електричного громадського транспорту
-
Тренер Юрій Вернидуб розповів, чому поїхав на фронт
-
На лаві підсудних опинився "любитель руського мира" з Одеси
-
Польща хоче взяти участь у проєктах з видобутку газу в Україні: подробиці
-
Скільки українців "пошерили" авто через "Дію" за час війни: відповідь Мінцифри
-
В автомобілях General Motors з'явиться ChatGPT: як штучний інтелект допоможе водієві
23-річний Віталій Міколенко перейшов до англійського "Евертона" на початку січня 2022 року, за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.
Що зробив Миколенко?
З перших днів війни футболіст шукав спосіб для того, щоб допомогти українській армії. Миколенко зумів переправити до рідної країни автомобіль для ЗСУ.
"У мене є близький товариш, який займався автомобільним прокатом. Він зі своїм партнером на початку війни за копійки роздав машини для евакуації. Віталій Миколенко купив один пікап та передав його на фронт", — розповів Максим Радуцький.
Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.
А головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував заміну Ерлінга Холанда у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів з "Лейпцигом". Між футболістом та наставником виникло непорозуміння.