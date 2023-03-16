Фейеноорд против Шахтера — где и когда смотреть матч 1/8 Лиги Европы

"Горняки" оказались на грани вылета из Лиги Европы после ничьей в Варшаве

В ответном поединке 1/8 плей-офф Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с "Фейеноордом". Обе команды устроит только победа в этом противостоянии.

Неделю назад эти соперники сыграли в Варшаве вничью со счетом 1:1, напоминает портал Новини.LIVE.

Украинская команда считалась аутсайдером в этой паре. Соперник из Нидерландов в хорошей форме и претендует на чемпионский титул в национальном первенстве. Однако подопечным Игора Йовичевича удалось не только выстоять в первом поединке, но и забить гол в контратаке. У "горняков" есть шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

Где и когда смотреть матч 1/8 Лиги Европы "Фейеноорд" — "Шахтер"

В четверг, 16 марта, на стадионе "Де Куйп" в Роттердаме пройдет поединок между местным "Фейеноордом" и донецким "Шахтером". Начало встречи в 19:45 по киевскому времени. Главным арбитром матча назначен испанец Хесус Хиль Мансано.

Матч-відповідь Ліги Європи «Феєнорд» – «Шахтар» обслуговуватиме бригада арбітрів з Іспанії, яку очолить Хесус Хіль Мансано.



Гра відбудеться 16 березня в Роттердамі та розпочнеться о 19:45.

#ФеєнордШахтар | #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/thibz6Ux2d — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 14, 2023

Украинские болельщики смогут посмотреть матч ЛЧ онлайн. Он будет доступен на медиасервисе Megogo.

Анонс матча "Фейеноорд" — "Шахтер"

Главный тренер нидерландской команды Арте Слот был крайне разочарован результатом первого поединка этих соперников. "Фейеноорд" действительно не реализовал массу возможностей и пропустил достаточно нелепый гол в контратаке.

После этого роттердамцы провели сложный матч в чемпионате Нидерландов. На своем стадионе "Фейеноорд" обыграл "Волендам" несмотря на то, что первым пропустил в свои ворота. Команда Слота выиграла шестой поединок подряд в чемпионате Нидерландов и осталась на первом месте. Преимущество над "Аяксом" составляет три очка. Не исключено, что если в матче с "горняками" что-то пойдет не так, "Фейеноорд" не будет сопротивляться. Важнее сосредоточиться на чемпионате Нидерландов и выиграть первый титул, начиная с сезона 2016/2017.

"Шахтер" в прошедшие выходные тоже сумел вырваться на первое место в чемпионате Украины. "Горняки" разгромили "Кривбасс" на выезде и возглавили турнирную таблицу. Они опережают "Днепр-1" на три очка.

⚒ «Шахтар» прибув до Нідерландів! 🇳🇱



🙏 Покажіть свою підтримку! 🙌🏻 Побажайте команді успіху в матчі з «Феєнордом».



Друга гра 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 16 березня о 19:45.#UEL #Shakhtar #ФеєнордШахтар pic.twitter.com/paff0ZMt0j — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 13, 2023

Сразу после этого команда выехала на автобусе в Кишинев, откуда вылетела в Нидерланды. Переезд может негативно сказаться на действиях футболистов. Но есть и хорошая новость: закончилась дисквалификация Конопли, Михайличенко и Бондаря. Швед и Крыськив восстановились от травм и смогут выйти на поле.

Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.