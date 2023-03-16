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Що допоможе "Шахтарю" перемогти на виїзді "Феєнорд" у 1/8 Ліги Європи: прогноз експертів

16 березня 2023 06:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Феєнорд проти Шахтаря — де і коли дивитись матч 1/8 Ліги Європи
"Гірники" опинилися на межі вильоту з Ліги Європи після нічиєї у Варшаві
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У поєдинку у відповідь 1/8 плей-офф Ліги Європи донецький "Шахтар" зіграє на виїзді з "Феєнордом". Обидві команди влаштує лише перемога у цьому протистоянні.

Тиждень тому ці суперники зіграли у Варшаві внічию з рахунком 1:1, нагадує портал Новини/LIVE.

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Українська команда вважалася аутсайдером у цій парі. Суперник із Нідерландів у добрій формі й претендує на чемпіонський титул у національній першості. Однак підопічним Ігора Йовичевича вдалося не лише вистояти у першому поєдинку, а й забити гол у контратаці. "Гірники" мають шанси на вихід до чвертьфіналу Ліги Європи.

Де і коли дивитись матч 1/8 Ліги Європи "Феєнорд" — "Шахтар"

У четвер, 16 березня, на стадіоні "Де Куйп" у Роттердамі пройде поєдинок між місцевим "Феєнордом" та донецьким "Шахтарем". Початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Головним арбітром матчу призначено іспанця Хесуса Хіля Мансано.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч ЛЧ онлайн. Він буде доступний на медіасервісі Megogo.

Анонс матчу "Феєнорд" — "Шахтар"

Головний тренер нідерландської команди Арте Слот був дуже розчарований результатом першого поєдинку цих суперників. "Феєнорд" справді не реалізував масу можливостей і пропустив досить безглуздий гол у контратаці.

Після цього роттердамці провели складний матч у чемпіонаті Нідерландів. На своєму стадіоні "Феєнорд" обіграв "Волендам" попри те, що першим пропустив у свої ворота. Команда Слота виграла шостий поєдинок поспіль у чемпіонаті Нідерландів та залишилася на першому місці. Перевага над "Аяксом" становить три очки. Не виключено, що якщо в матчі з "гірниками" щось піде не так, "Феєнорд" не чинитиме опір. Найважливіше зосередитися на чемпіонаті Нідерландів та виграти перший титул, починаючи з сезону 2016/2017.

"Шахтар" минулими вихідними теж зумів вирватися на перше місце в чемпіонаті України. "Гірники" розгромили "Кривбас" на виїзді та очолили турнірну таблицю. Вони випереджають "Дніпро-1" на три очки.

Одразу після цього команда виїхала автобусом до Кишинева, звідки вилетіла до Нідерландів. Переїзд може негативно вплинути на дії футболістів. Але є й хороша новина: закінчилася дискваліфікація Коноплі, Михайличенка та Бондаря. Швед та Криськів відновилися від травм та зможуть вийти на поле.

Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.

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