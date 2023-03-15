Ракицкий из "Шахтера" расскажет, почему выступал за российский "Зенит"
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что защитник команды Ярослав Ракицкий расскажет о собственной позиции относительно российского вторжения.
Опытный футболист вернулся в Украину сразу после начала полномасштабной войны, напоминает Tribuna.
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С 2019 по 2022 годы Ярослав Ракицкий защищал цвета российского "Зенита". Вскоре после полномасштабной интервенции в Украину 33-летний защитник расторг контракт с клубом из Санкт-Петербурга и вернулся на Родину.
Проблема с трансфером Ракицкого
Сергей Палкин понимает, что часть болельщиков недоверчиво относятся к Ярославу Ракицкому. Гендиректор "Шахтера" заявил, что вскоре футболист официально прокомментирует свою позицию относительно событий, которые происходят в Украине.
"После начала войны 24 февраля 2022 года он покинул "Зенит" и присоединился к "Шахтеру" на товарищеских матчах, где мы собирали деньги на армию и для беженцев. При этом у него было достаточно предложений от турецких и испанских клубов. И даже сегодня ему предлагают зарплату гораздо больше, но он остается с нами. Ракицкий — это человек с большим сердцем", — рассказал Сергей Палкин.
Ракицкий ответит на вопросы
Гендиректор "Шахтера" понимает, что нельзя оставлять недосказанность в этом вопросе. Клуб организует мероприятие, на котором Ракицкий ответит на вопросы болельщиков.
"Обещаю в ближайшее время сделать это событие. Чтобы он вышел и сказал все, что думает об этой ситуации. Здесь вопросов не будет, организуем", — заявил Сергей Палкин.
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