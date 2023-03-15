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Ракицький із "Шахтаря" розповість, чому виступав за російський "Зеніт"

15 березня 2023 10:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ракицький із Шахтаря розповість, чому виступав за російський Зеніт
Ярослав Ракицький відповість на запитання вболівальників
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що захисник команди Ярослав Ракицький розповість про власну позицію щодо російського вторгнення.

Досвідчений футболіст повернувся в Україну одразу після початку повномасштабної війни, нагадує Tribuna.

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З 2019 до 2022 року Ярослав Ракицький захищав кольори російського "Зеніту". Незабаром після повномасштабної інтервенції в Україну 33-річний захисник розірвав контракт із клубом із Санкт-Петербурга і повернувся на Батьківщину.

Сергій Палкін

Проблема з трансфером Ракицького

Сергій Палкін розуміє, що частина вболівальників недовірливо ставляться до Ярослава Ракицького. Гендиректор "Шахтаря" заявив, що незабаром футболіст офіційно прокоментує свою позицію щодо подій, що відбуваються в Україні.

"Після початку війни 24 лютого 2022 року він залишив "Зеніт" і приєднався до "Шахтаря" на товариських матчах, де ми збирали гроші на армію та для біженців. При цьому він мав достатньо пропозицій від турецьких та іспанських клубів. І навіть сьогодні йому пропонують зарплату набагато більше, але він залишається з нами. Ракицький — це людина з великим серцем", — розповів Сергій Палкін.

Ярослав Ракицький

Ракицький відповість на запитання

Гендиректор "Шахтаря" розуміє, що не можна залишати недомовленість у цьому питанні. Клуб організовує захід, на якому Ракицький відповість на запитання вболівальників.

"Обіцяю найближчим часом зробити цю подію. Щоб він вийшов і сказав усе, що думає про цю ситуацію. Тут питань не буде, організуємо", — заявив Сергій Палкін.

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