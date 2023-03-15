Ракицький із "Шахтаря" розповість, чому виступав за російський "Зеніт"

Ярослав Ракицький відповість на запитання вболівальників

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що захисник команди Ярослав Ракицький розповість про власну позицію щодо російського вторгнення.

Досвідчений футболіст повернувся в Україну одразу після початку повномасштабної війни, нагадує Tribuna.

З 2019 до 2022 року Ярослав Ракицький захищав кольори російського "Зеніту". Незабаром після повномасштабної інтервенції в Україну 33-річний захисник розірвав контракт із клубом із Санкт-Петербурга і повернувся на Батьківщину.

Проблема з трансфером Ракицького

Сергій Палкін розуміє, що частина вболівальників недовірливо ставляться до Ярослава Ракицького. Гендиректор "Шахтаря" заявив, що незабаром футболіст офіційно прокоментує свою позицію щодо подій, що відбуваються в Україні.

"Після початку війни 24 лютого 2022 року він залишив "Зеніт" і приєднався до "Шахтаря" на товариських матчах, де ми збирали гроші на армію та для біженців. При цьому він мав достатньо пропозицій від турецьких та іспанських клубів. І навіть сьогодні йому пропонують зарплату набагато більше, але він залишається з нами. Ракицький — це людина з великим серцем", — розповів Сергій Палкін.

Ракицький відповість на запитання

Гендиректор "Шахтаря" розуміє, що не можна залишати недомовленість у цьому питанні. Клуб організовує захід, на якому Ракицький відповість на запитання вболівальників.

"Обіцяю найближчим часом зробити цю подію. Щоб він вийшов і сказав усе, що думає про цю ситуацію. Тут питань не буде, організуємо", — заявив Сергій Палкін.

Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.

Тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розкрив секрет результативності Ерлінга Холанда у Лізі чемпіонів.