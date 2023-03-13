"Шахтер" предложил бесплатно транслировать матчи чемпионата Украины
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал ситуацию с единым пулом в Премьер-лиге (УПЛ).
Футбольный чиновник предложил свой вариант решения важного вопроса в интервью Tribuna.
-
В Украине с ноября могут ввести новые штрафы для водителей
-
В Харьковской области будут судить женщину, которая загрязняла окружающую среду: что ей угрожает
-
Украина стала третьим импортером оружия в мире
-
Супермодели в откровенных платьях, Шэрон Стоун в желтом: образы звезд на афтепати "Оскар-2023"
-
СМИ узнали, что Си Цзиньпин посетит россию уже на следующей неделе
-
Сотни мигрантов пытаются прорваться в США из Мексики: какая причина
-
Взрывы в Одесской области: пиротехники уничтожат минометную мину
-
В Винницкой области СБУ задержала бежавшего в Приднестровье херсонского коллаборанта
-
Офис омбудсмена Украины сообщил о найденных детях во время войны на востоке Украины
-
НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно
В чемпионате Украины до сих пор нет единого телевизионного пула. Это привело к тому, что зрители не могут увидеть в прямой трансляции часть матчей.
Гендиректор "горняков" Сергей Палкин упомянул об этой проблеме и объяснил, почему важно как можно быстрее решить вопрос с единым пулом.
"Когда ты что-то критикуешь, нужно понимать, к чему ты хочешь прийти. Независимо от того, кто стоит во главе УАФ, вопрос в тому, что мы хотим достичь. С моей точки зрения, мы должны думать об украинском футболе. Мы, как клубы, должны думать о Премьер-лиге", — рассказал Сергей Палкин.
Что предлагает "Шахтер"?
Генеральный директор "Шахтер" отметил, что его клуб никого не критикует. "Горняки" заняты содействием в поисках решения, которое будет выгодно всем сторонам.
"Шестнадцать клубов уже десятки лет не могут договориться, чтобы создать единый пул. Постоянно находиться кто-то, кто постоянно находит какую-то высосанную из пальца причину и разрушает всю систему. Мы между собой договориться не можем.
Я уже говорил. Давайте создадим пул, сделаем продакшн и будем показывать матчи на YouTube бесплатно во время войны. И закончим эту тему. Но у нас хотя бы будет пул и единый продукт", — объяснил Сергей Палкин.
Напомним, в матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста.