"Шахтер" предложил бесплатно транслировать матчи чемпионата Украины

Проблема общего телепула является одной из наиболее давних в украинском футболе

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал ситуацию с единым пулом в Премьер-лиге (УПЛ).

Футбольный чиновник предложил свой вариант решения важного вопроса в интервью Tribuna.

В чемпионате Украины до сих пор нет единого телевизионного пула. Это привело к тому, что зрители не могут увидеть в прямой трансляции часть матчей.

Гендиректор "горняков" Сергей Палкин упомянул об этой проблеме и объяснил, почему важно как можно быстрее решить вопрос с единым пулом.

"Когда ты что-то критикуешь, нужно понимать, к чему ты хочешь прийти. Независимо от того, кто стоит во главе УАФ, вопрос в тому, что мы хотим достичь. С моей точки зрения, мы должны думать об украинском футболе. Мы, как клубы, должны думать о Премьер-лиге", — рассказал Сергей Палкин.

Что предлагает "Шахтер"?

Генеральный директор "Шахтер" отметил, что его клуб никого не критикует. "Горняки" заняты содействием в поисках решения, которое будет выгодно всем сторонам.

"Шестнадцать клубов уже десятки лет не могут договориться, чтобы создать единый пул. Постоянно находиться кто-то, кто постоянно находит какую-то высосанную из пальца причину и разрушает всю систему. Мы между собой договориться не можем.

Я уже говорил. Давайте создадим пул, сделаем продакшн и будем показывать матчи на YouTube бесплатно во время войны. И закончим эту тему. Но у нас хотя бы будет пул и единый продукт", — объяснил Сергей Палкин.

Напомним, в матче 23 тура французской Лиги 1 "Марсель" принял "Страсбур". В этом поединке на поле появились сразу два украинских футболиста.