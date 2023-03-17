Мікель Артета назвав причини вильоту Арсеналу з Ліги Європи

"Каноніри" двічі зіграли внічию зі "Спортингом"

Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета прокоментував поразку від португальського "Спортингу" до 1/8 Ліги Європи.

Англійська команда залишила єврокубки та зосередиться на боротьбі за чемпіонський титул в АПЛ, повідомляє The Sun.

Лондонська команда двічі зіграла внічию зі "Спортингом" у 1/8 Ліги Європи. У Португалії команди забили один одному по два м'ячі, в Англії основний час матчу завершився з рахунком 1:1.

Coming soon...



Come Back Stronger: The Return of Gabriel Jesus.



A documentary series in partnership with @adidasfootball . pic.twitter.com/XYqWZXoYBm — Arsenal (@Arsenal) March 13, 2023

"Арсенал" провалив матч

У серії пенальті "каноніри" поступилися з рахунком 3:5. Крім цього, "Арсенал" втратив ще двох основних футболістів, яких Мікель Артета замінив через травми.

"Ми просто недостатньо зробили для того, щоб утримати перемогу і вийти до чвертьфіналу Ліги Європи. Звичайно для нашої команди виліт із єврокубків став величезним ударом. Протягом більшої частини матчу "Арсенал" демонстрував не переконливий футбол. Ми не домінували у цьому поєдинку", — заявив Мікель Артета.

Попереду боротьба за титул в АПЛ

Наставник "канонірів" нагадав, що команда зуміла покращити якість гри наприкінці матчу та мала непоганий вигляд у додаткові тайми. Проте цього виявилося замало успіху.

"Серія пенальті - це завжди нерви, в ній складно передбачити переможця. Можна готуватися, але все одно втрутиться якась випадковість. Необхідно змиритися з фактом: "Арсенал" більше не бере участі в Лізі Європи. Попереду маємо 11 фіналів в Англії. готуватися до матчу проти "Крістал Пелас", — розповів Мікель Артета.

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