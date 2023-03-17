Мікель Артета назвав причини вильоту Арсеналу з Ліги Європи

"Величезний удар для "Арсеналу": Артета роздратувався через "виліт" з Ліги Європи
Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета прокоментував поразку від португальського "Спортингу" до 1/8 Ліги Європи.
Англійська команда залишила єврокубки та зосередиться на боротьбі за чемпіонський титул в АПЛ, повідомляє The Sun.
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Лондонська команда двічі зіграла внічию зі "Спортингом" у 1/8 Ліги Європи. У Португалії команди забили один одному по два м'ячі, в Англії основний час матчу завершився з рахунком 1:1.
Coming soon...— Arsenal (@Arsenal) March 13, 2023
Come Back Stronger: The Return of Gabriel Jesus.
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"Арсенал" провалив матч
У серії пенальті "каноніри" поступилися з рахунком 3:5. Крім цього, "Арсенал" втратив ще двох основних футболістів, яких Мікель Артета замінив через травми.
"Ми просто недостатньо зробили для того, щоб утримати перемогу і вийти до чвертьфіналу Ліги Європи. Звичайно для нашої команди виліт із єврокубків став величезним ударом. Протягом більшої частини матчу "Арсенал" демонстрував не переконливий футбол. Ми не домінували у цьому поєдинку", — заявив Мікель Артета.
Попереду боротьба за титул в АПЛ
Наставник "канонірів" нагадав, що команда зуміла покращити якість гри наприкінці матчу та мала непоганий вигляд у додаткові тайми. Проте цього виявилося замало успіху.
"Серія пенальті - це завжди нерви, в ній складно передбачити переможця. Можна готуватися, але все одно втрутиться якась випадковість. Необхідно змиритися з фактом: "Арсенал" більше не бере участі в Лізі Європи. Попереду маємо 11 фіналів в Англії. готуватися до матчу проти "Крістал Пелас", — розповів Мікель Артета.
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