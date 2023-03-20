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Воскресенье в УПЛ: победы Шахтера, Черноморца и Миная

20 марта 2023 06:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В воскресенье в УПЛ победили Шахтер, Черноморец и Минай
Команды забили 6 голов в 3 матчах
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Донецкий Шахтер оправился от сокрушительного поражения в еврокубках и победил в очередном туре УПЛ Рух со счетом 2:0. Роман Григорчук продолжает добывать очки вместе с Черноморцем – на этот раз гостевая победа над Ингульцем – 2:1. Закарпатский Минай в гостях одержал минимальную победу над Колосом из Ковалевки со счетом 1:0.

Подробности 18 тура УПЛ в материале Новини.LIVE.

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Шахтер начал матч с высоким давлением и смог забить два гола в первом тайме, благодаря чему получил значительное игровое преимущество. Открыл счет Матвиенко на 27-й минуте. Николай с очень острого угла пробил под голкипером под дальнюю штангу, благодаря чему его команда вышла вперед по существенному игровому преимуществу.

И не прошло и пяти полных минут, как тот же Криськив уже в центре чужих владений эффектным ударом взлета убил мяч под перекладину в завершение подачи Судакова с левого фланга.

Второй тайм был менее зрелищным, с низкой скоростью и небольшим количеством моментов у обеих команд. В результате команда "Шахтер" одержала победу со счетом 2:0.

Шахтер - Рух 2:0

Голы: Матвиенко, 27, Криськив, 31

Шахтер: Трубин - Гочолеишвили (Конопля, 46), Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 69), Матвиенко - Степаненко (Назарина, 80) - Криськив, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66), Судаков - Келси (Траоре, 4

Движение: Паньков – Роман, Холод, Слюбик, Лях – Длинный – Альваренга (Рунич, 46), Притула, Эдсон (Таллес, 46), Соломон-Отабор – Климчук.

Предупреждение: Келси – Эдсон.

Черноморец одержал победу над Ингульцем со счетом 2:1. Оба гола были забиты "Черноморцем" в первом тайме.

В самом дебюте Максим Брагару вывел на ударную позицию Зиги Бадибанга, а голкипер хозяев Алексей Паламарчук нарушил правила. Пенальти уверенно реализовал Гай Хадида – дебютный матч израильского легионера и сразу гол.

Позже он отличился еще и ассистом. Хадида отдал отличную передачу Даниилу Алефиренко, а тот мастерски опрокинул мяч через Паламарчука. Отметим, что Даниил пока забивает в каждом официальном матче за "Черноморец" в 2023 году.

Второй тайм прошел более ровным, хозяева забили на 83 усилиями Головкина, но "Черноморец" сумел удержать победу. Для Сергея Ковальца это первое поражение во главе с Ингульцем.

Ингулец - Черноморец 1:2

Голы: Головкин, 83 - Хадида, 2 (пен.), Алефиренко, 42

Ингулец: Паламарчук – Нагиев, Кучеренко (Кравчук, 80), Ковалев, Мельничук (Поспелов, 55) – Клименко, Кухарук – Одарюк (Козиренко, 55), Смоляков – Марусич, Козак (Головкин, 65).

Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Кузык (Политило, 77), Васильев, Демченко – Бадибанга, Хадида (Юсов, 70), Алефиренко.

Предупреждения: Казак, Кухарук, Клименко – Салюк, Демченко

Единственный и победный гол в матче Миная был забит на девятой минуте поединка, когда Юрий Кравчук головой запер подачу от Назария Воробчака с углового.

Для команды Владимира Шарана это первая победа за последние пять матчей. До этого были две ничьи и два поражения.

После 18 туров Минай набрал 18 очков и занимает 13 место в турнирной таблице УПЛ. Колос имеет 23 балла и шестую строчку.

Колосс - Минай 0:1
Гол: Кравчук, 9.

Колосс: Волынец - Емец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко - Болбат (Мякушко, 66), Богданов, Ореховский (Великан, 79), Смирный (Ильин, 56) - Исаенко (Лысенко, 46), Безбородько (Попов, 79).

Минай: Бандура – Гончар, Кравчук, Немчанинов, Чуев (Мельник, 89) – Виттенчук, Гечев, Шишка (Петька, 79) – Воробчак (Рогозинский, 90+3), Бутеза, Твердохлеб.

Предупреждения: Емец, Ореховский, Безбородько, Кравченко - Немчанинов.

Украинский клуб смог лишь на один гол после семи от лидера первенства Нидерландов. Руководитель "Шахтера" Игорь Йовичевич после матча извинился перед болельщиками, сравнил своих подопечных с "Ливерпулем" и "Лейпцигом", а также подвел итоги выступления в Европе в этом сезоне.

Немецкий футбольный тренер Томас Тухель может стать преемником итальянского специалиста Карло Анчелотти в мадридском " Реале ".

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