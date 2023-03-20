В неділю в УПЛ перемогли Шахтар, Чорноморець та Минай

Неділя в УПЛ: перемоги Шахтаря, Чорноморця та Миная
Донецький Шахтар оговтався від нищівної поразки в єврокубках та переміг в черговому турі УПЛ Рух з рахунком 2:0. Роман Григорчук продовжує здобувати очки разом з Чорноморцем – цього разу гостьова перемога над Інгульцем – 2:1. Закарпатський Минай в гостях здобув мінімальну перемогу над Колосом із Ковалівки з рахунком 1:0.
Подробиці 18 туру УПЛ в матеріалі Новини.LIVE
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Шахтар розпочав матч із високим тиском і зміг забити два голи у першому таймі, завдяки чому отримав значну ігрову перевагу. Відкрив рахунок Матвієнко на 27-й хвилині. Микола з дуже гострого кута пробив під голкіпером під далеку стійку, завдяки чому його команда вийшла вперед за суттєвою ігровою перевагою.
І не минуло й п'яти повних хвилин, як той же Криськів уже в центрі чужих володінь ефектним ударом зльоту вбив м'яч під поперечину на завершення подачі Судакова з лівого флангу.
😍 Гарна комбінація та ідеальне завершення Дмитра Криськіва ⚽️#Shakhtar #ШахтарРух pic.twitter.com/0CP85N3gYx— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 19, 2023
Другий тайм був менш видовищним, з низькою швидкістю та невеликою кількістю моментів у обох команд. В результаті команда "Шахтар" здобула перемогу з рахунком 2:0.
Шахтар — Рух 2:0
Голи: Матвієнко, 27, Криськів, 31
Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі (Конопля, 46), Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 69), Матвієнко — Степаненко (Назарина, 80) — Криськів, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66), Судаков — Келсі (Траоре, 46).
Рух: Паньків — Роман, Холод, Слюбик, Лях — Довгий — Альваренга (Руніч, 46), Притула, Едсон (Таллес, 46), Соломон-Отабор — Климчук.
Попередження: Келсі — Едсон.
Чорноморець здобув перемогу над Інгульцем з рахунком 2:1. Обидва голи були забиті "Чорноморцем" в першому таймі.
У самому дебюті Максим Брагару вивів на ударну позицію Зігі Бадібангу, а голкіпер господарів Олексій Паламарчук порушив правила. Пенальті впевнено реалізував Гай Хадіда - дебютний матч ізраїльського легіонера і відразу гол.
Пізніше він відзначився ще й асистом. Хадіда віддав відмінну передачу Даниїлу Алефіренку, а той майстерно перекинув м'яча через Паламарчука. Зазначимо, що Даниїл поки забиває в кожному офіційному матчі за "Чорноморець" у 2023-му році.
Другий тайм пройшов рівнішим, господарі забили на 83-й зусиллями Головкіна, але "Чорноморець" зумів утримати перемогу. Для Сергія Ковальця це перша поразка на чолі з Інгульцем.
Інгулець — Чорноморець 1:2
Голи: Головкін, 83 — Хадіда, 2 (пен.), Алефіренко, 42
Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Кучеренко (Кравчук, 80), Ковальов, Мельничук (Поспєлов, 55) — Клименко, Кухарук — Одарюк (Козиренко, 55), Смоляков — Марусич, Козак (Головкін, 65).
Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Політило, 77), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Юсов, 70), Алефіренко.
Попередження: Козак, Кухарук, Клименко — Салюк, Демченко
Єдиний та переможний гол в матчі Миная був забитий на дев'ятій хвилині поєдинку, коли Юрій Кравчук головою замкнув подачу від Назарія Воробчака з кутового.
Для команди Володимира Шарана це перша перемога за останні п'ять матчів. До цього були дві нічиї та дві поразки.
Після 18 турів Минай набрав 18 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ. Колос має 23 бали та шостий рядок.
Колос — Минай 0:1
Гол: Кравчук, 9.
Колос: Волинець — Ємець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко — Болбат (Мякушко, 66), Богданов, Оріховський (Велетень, 79), Смирний (Ільїн, 56) — Ісаєнко (Лисенко, 46), Безбородько (Попов, 79).
Минай: Бандура — Гончар, Кравчук, Нємчанінов, Чуєв (Мельник, 89) — Вітенчук, Гечев, Шишка (Петько, 79) — Воробчак (Рогозинський, 90+3), Бутеза, Твердохліб.
Попередження: Ємець, Оріховський, Безбородько, Кравченко — Нємчанінов.
Український клуб спромігся лише на один гол після семи від лідера першості Нідерландів. Керманич "Шахтаря" Ігор Йовічевич після матчу попросив вибачення перед вболівальниками, порівняв своїх підопічних з "Ліверпулем" та "Лейпцигом", а також підбив підсумки виступу в Європі в цьому сезоні.
Німецький футбольний тренер Томас Тухель може стати наступником італійського фахівця Карло Анчелотті у мадридському "Реалі".