В неділю в УПЛ перемогли Шахтар, Чорноморець та Минай

Команди забили 6 голів у 3 матчах

Донецький Шахтар оговтався від нищівної поразки в єврокубках та переміг в черговому турі УПЛ Рух з рахунком 2:0. Роман Григорчук продовжує здобувати очки разом з Чорноморцем – цього разу гостьова перемога над Інгульцем – 2:1. Закарпатський Минай в гостях здобув мінімальну перемогу над Колосом із Ковалівки з рахунком 1:0.

Подробиці 18 туру УПЛ в матеріалі Новини.LIVE

Шахтар розпочав матч із високим тиском і зміг забити два голи у першому таймі, завдяки чому отримав значну ігрову перевагу. Відкрив рахунок Матвієнко на 27-й хвилині. Микола з дуже гострого кута пробив під голкіпером під далеку стійку, завдяки чому його команда вийшла вперед за суттєвою ігровою перевагою.

І не минуло й п'яти повних хвилин, як той же Криськів уже в центрі чужих володінь ефектним ударом зльоту вбив м'яч під поперечину на завершення подачі Судакова з лівого флангу.

Другий тайм був менш видовищним, з низькою швидкістю та невеликою кількістю моментів у обох команд. В результаті команда "Шахтар" здобула перемогу з рахунком 2:0.

Шахтар — Рух 2:0

Голи: Матвієнко, 27, Криськів, 31

Шахтар: Трубін — Гочолеішвілі (Конопля, 46), Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 69), Матвієнко — Степаненко (Назарина, 80) — Криськів, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66), Судаков — Келсі (Траоре, 46).

Рух: Паньків — Роман, Холод, Слюбик, Лях — Довгий — Альваренга (Руніч, 46), Притула, Едсон (Таллес, 46), Соломон-Отабор — Климчук.

Попередження: Келсі — Едсон.

Чорноморець здобув перемогу над Інгульцем з рахунком 2:1. Обидва голи були забиті "Чорноморцем" в першому таймі.

У самому дебюті Максим Брагару вивів на ударну позицію Зігі Бадібангу, а голкіпер господарів Олексій Паламарчук порушив правила. Пенальті впевнено реалізував Гай Хадіда - дебютний матч ізраїльського легіонера і відразу гол.

Пізніше він відзначився ще й асистом. Хадіда віддав відмінну передачу Даниїлу Алефіренку, а той майстерно перекинув м'яча через Паламарчука. Зазначимо, що Даниїл поки забиває в кожному офіційному матчі за "Чорноморець" у 2023-му році.

Другий тайм пройшов рівнішим, господарі забили на 83-й зусиллями Головкіна, але "Чорноморець" зумів утримати перемогу. Для Сергія Ковальця це перша поразка на чолі з Інгульцем.

Інгулець — Чорноморець 1:2

Голи: Головкін, 83 — Хадіда, 2 (пен.), Алефіренко, 42

Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Кучеренко (Кравчук, 80), Ковальов, Мельничук (Поспєлов, 55) — Клименко, Кухарук — Одарюк (Козиренко, 55), Смоляков — Марусич, Козак (Головкін, 65).

Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Політило, 77), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Юсов, 70), Алефіренко.

Попередження: Козак, Кухарук, Клименко — Салюк, Демченко

Єдиний та переможний гол в матчі Миная був забитий на дев'ятій хвилині поєдинку, коли Юрій Кравчук головою замкнув подачу від Назарія Воробчака з кутового.

Для команди Володимира Шарана це перша перемога за останні п'ять матчів. До цього були дві нічиї та дві поразки.

Після 18 турів Минай набрав 18 очок та посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ. Колос має 23 бали та шостий рядок.

Колос — Минай 0:1

Гол: Кравчук, 9.

Колос: Волинець — Ємець, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко — Болбат (Мякушко, 66), Богданов, Оріховський (Велетень, 79), Смирний (Ільїн, 56) — Ісаєнко (Лисенко, 46), Безбородько (Попов, 79).

Минай: Бандура — Гончар, Кравчук, Нємчанінов, Чуєв (Мельник, 89) — Вітенчук, Гечев, Шишка (Петько, 79) — Воробчак (Рогозинський, 90+3), Бутеза, Твердохліб.

Попередження: Ємець, Оріховський, Безбородько, Кравченко — Нємчанінов.

Український клуб спромігся лише на один гол після семи від лідера першості Нідерландів. Керманич "Шахтаря" Ігор Йовічевич після матчу попросив вибачення перед вболівальниками, порівняв своїх підопічних з "Ліверпулем" та "Лейпцигом", а також підбив підсумки виступу в Європі в цьому сезоні.

Німецький футбольний тренер Томас Тухель може стати наступником італійського фахівця Карло Анчелотті у мадридському "Реалі".