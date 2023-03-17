Йовічевич розповів про причини ганебного розгрому від "Феєнорда"

Команда невдало завершила в цілому успішний євросезон

Український клуб спромігся лише на один гол після семи від лідера першості Нідерландів. Керманич "Шахтаря" Ігор Йовічевич після матчу попросив вибачення перед вболівальниками, порівняв своїх підопічних з "Ліверпулем" та "Лейпцигом", а також підбив підсумки виступу в Європі в цьому сезоні.

Яку причину гучної поразки назвав тренер донецької команди, в матеріалі Новини.LIVE.

"Феєнорд" поставив "гірників" на місце вже з перших хвилин. Спроби українського клубу огризатися ні до чого не призвели. Ось, що після матчу сказав наставник Шахтаря Ігор Йовічевич.

"Феєнорд" поставил "горняков" на место уже с первых минут. Попытки украинского клуба огрызаться ни к чему не привели. Вот что после матча сказал наставник Шахтера Игорь Йовічевич.

"Сталося те, що одна команда була кращою за нас, і це був "Феєнорд". Маємо привітати "Феєнорд" з гарною грою. Бувають такі дні, це — футбол. За останній час є приклади і "Манчестер Юнайтед", і "Лейпцига". Ми як мінімум забили гол, а вони навіть не забили, тож і кращі за нас команди програють. Це один день, який мусиш пройти як тренер. І хочу попросити вибачення в українських уболівальникв, які сподівалися на нас, на сьогоднішній прохід. На жаль, вийшов такий матч.

Мусимо зробити багато висновків, де я візьму відповідальність на себе як тренер, не ховаючись за цим результатом. Але ми віддали максимум сил, які мали сьогодні. Просто віддали хлопці всі сили. Цього не було достатньо, і це було видно в кожному єдиноборстві – карали нас за кожну помилку. Це був визначальний фактор. За 2:0 ми мали кілька моментів, коли могли зайти в гру, — дві нагоди Судакова. Але третій гол з пенальті — це було занадто психологічно, щоб ми залишалися весь час у грі.

Це для нас перший досвід, десятий матч у нинішньому євросезоні, в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Були й ключові матчі за прохід: із "Селтіком", коли вийшли з групи, потім "Ренн" обіграли. Але сьогодні ми попали на кращу команду, у якої те, що били по воротах, — усе залетіло. І мусимо віддати належне, бо "Феєнорд" — це топкоманда на сьогодні. А ми щасливі, що пройшли цей шлях: перший рік у таких умовах, де ми живемо, де подорожуємо по 24 години на матч, що ми віддали повністю всі сили. А "Феєнорд" вітаю з гарною грою, з доброю командою і бажаю вам успіхів", — сказав Йовічевич.

👏 Дякуємо команді за сезон у Лізі чемпіонів і Лізі Європи 🙏



🇺🇦 Горді представляти Україну на футбольній арені!#Shakhtar pic.twitter.com/srO76BcR9l — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 16, 2023





Звернемо увагу на невпевнену гру голкіпера гірників Трубіна, у ворота якого залетіло сім м’ячів із десяти ударів у створ. Наприкінці матчу розмочити ворота господарів вдалося молодому новачку "Шахтаря" венесуельцю Кевіну Келсі. 7:1 і донецький клуб на мінорній ноті закінчує цьогорічний єврокубковий сезон.



До речі, "Шахтар" вже пропускав сім м’ячів в єврокубкових турнірах. Це сталося під час виїзного матчу 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів в сезоні 2014-2015. Тоді український клуб програв "Баварії".

Також відзначимо, що за результатами цього єврокубкового сезону Україна згідно з коефіцієнтами УЄФА втратила пряме місце у Лізі Чемпіонів 2024-2025.

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