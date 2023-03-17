Йовічевич розповів про причини ганебного розгрому від "Феєнорда"
Український клуб спромігся лише на один гол після семи від лідера першості Нідерландів. Керманич "Шахтаря" Ігор Йовічевич після матчу попросив вибачення перед вболівальниками, порівняв своїх підопічних з "Ліверпулем" та "Лейпцигом", а також підбив підсумки виступу в Європі в цьому сезоні.
Яку причину гучної поразки назвав тренер донецької команди, в матеріалі Новини.LIVE.
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"Феєнорд" поставив "гірників" на місце вже з перших хвилин. Спроби українського клубу огризатися ні до чого не призвели. Ось, що після матчу сказав наставник Шахтаря Ігор Йовічевич.
"Феєнорд" поставил "горняков" на место уже с первых минут. Попытки украинского клуба огрызаться ни к чему не привели. Вот что после матча сказал наставник Шахтера Игорь Йовічевич.
"Сталося те, що одна команда була кращою за нас, і це був "Феєнорд". Маємо привітати "Феєнорд" з гарною грою. Бувають такі дні, це — футбол. За останній час є приклади і "Манчестер Юнайтед", і "Лейпцига". Ми як мінімум забили гол, а вони навіть не забили, тож і кращі за нас команди програють. Це один день, який мусиш пройти як тренер. І хочу попросити вибачення в українських уболівальникв, які сподівалися на нас, на сьогоднішній прохід. На жаль, вийшов такий матч.
«Віддали повністю всі сили» 💬 Коментар Ігора Йовічевіча після матчу з «Феєнордом» ⬇️https://t.co/zIzGnflnSe#Shakhtar #UEL #ФеєнордШахтар— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 16, 2023
Мусимо зробити багато висновків, де я візьму відповідальність на себе як тренер, не ховаючись за цим результатом. Але ми віддали максимум сил, які мали сьогодні. Просто віддали хлопці всі сили. Цього не було достатньо, і це було видно в кожному єдиноборстві – карали нас за кожну помилку. Це був визначальний фактор. За 2:0 ми мали кілька моментів, коли могли зайти в гру, — дві нагоди Судакова. Але третій гол з пенальті — це було занадто психологічно, щоб ми залишалися весь час у грі.
Це для нас перший досвід, десятий матч у нинішньому євросезоні, в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Були й ключові матчі за прохід: із "Селтіком", коли вийшли з групи, потім "Ренн" обіграли. Але сьогодні ми попали на кращу команду, у якої те, що били по воротах, — усе залетіло. І мусимо віддати належне, бо "Феєнорд" — це топкоманда на сьогодні. А ми щасливі, що пройшли цей шлях: перший рік у таких умовах, де ми живемо, де подорожуємо по 24 години на матч, що ми віддали повністю всі сили. А "Феєнорд" вітаю з гарною грою, з доброю командою і бажаю вам успіхів", — сказав Йовічевич.
👏 Дякуємо команді за сезон у Лізі чемпіонів і Лізі Європи 🙏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 16, 2023
🇺🇦 Горді представляти Україну на футбольній арені!#Shakhtar pic.twitter.com/srO76BcR9l
Звернемо увагу на невпевнену гру голкіпера гірників Трубіна, у ворота якого залетіло сім м’ячів із десяти ударів у створ. Наприкінці матчу розмочити ворота господарів вдалося молодому новачку "Шахтаря" венесуельцю Кевіну Келсі. 7:1 і донецький клуб на мінорній ноті закінчує цьогорічний єврокубковий сезон.
До речі, "Шахтар" вже пропускав сім м’ячів в єврокубкових турнірах. Це сталося під час виїзного матчу 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів в сезоні 2014-2015. Тоді український клуб програв "Баварії".
Також відзначимо, що за результатами цього єврокубкового сезону Україна згідно з коефіцієнтами УЄФА втратила пряме місце у Лізі Чемпіонів 2024-2025.
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