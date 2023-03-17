Йовичевич рассказал о причинах позорного разгрома от Фейенорда

Команда неудачно завершила в целом успешный евросезон.

Украинский клуб смог забить лишь один гол после семи от лидера первенства Нидерландов. Тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич после матча извинился перед болельщиками, сравнил своих подопечных с "Ливерпулем" и "Лейпцигом", а также подвел итоги выступления в Европе в этом сезоне.

Какую причину громкого поражения назвал тренер донецкой команды в материале Новини.LIVE.

"Фейеноорд" поставил "горняков" на место уже с первых минут. Попытки украинского клуба огрызаться ни к чему не привели. Вот что после матча сказал наставник Шахтера Игорь Йовичевич.

"Фейеноорд" поставил "горняков" на место уже с первых минут. Спробы украинского клуба огрызаться ни к чему не привели. Вот что после матча сказал наставник Шахтера Игорь Йовичевич.

"Случилось то, что одна команда была лучше нас, и это был "Фейеноорд". Должны поздравить "Фейеноорд" с хорошей игрой. Бывают такие дни, это – футбол. За последнее время есть примеры и "Манчестер Юнайтед", и "Лейпцига" ". Мы как минимум забили гол, а они даже не забили, поэтому и лучшие нас команды проиграют. Это один день, который должен пройти как тренер. И хочу извиниться перед украинскими болельщиками, которые надеялись на нас, на сегодняшний проход. К сожалению, получился такой матч.

Должен сделать много выводов, я возьму ответственность на себя как тренер, не скрываясь за этим результатом. Но мы отдали максимум сил, которые имели сегодня. Просто отдали ребята все силы. Этого не было достаточно, и это было видно в каждом единоборстве – наказывали нас за каждую ошибку. Это был определяющий фактор. За 2:0 у нас было несколько моментов, когда могли зайти в игру, – два случая Судакова. Но третий гол с пенальти – это было слишком психологически, чтобы мы все время оставались в игре.

Это для нас первый опыт, десятый матч в нынешнем евросезоне, Лиге чемпионов и Лиге Европы. Были и ключевые матчи за проход: с "Селтиком", когда вышли из группы, затем "Ренн" обыграли. Но сегодня мы попали на лучшую команду, у которой то, что били по воротам – все залетело. И должны отдать должное, потому что "Фейеноорд" – это топкоманда на сегодня. А мы счастливы, что прошли этот путь: первый год в таких условиях, где мы живем, где путешествуем по 24 часа на матч, мы отдали полностью все силы. А "Фейеноорд" поздравляю с хорошей игрой, с хорошей командой и желаю вам успехов", — сказал Йовичевич.

👏 Спасибо команде за сезон в Лиге чемпионов и Лиге Европы 🙏



🇺🇦 Гордые представлять Украину на футбольной арене! #Shakhtar pic.twitter.com/srO76BcR9l — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 16 марта, 2023





Обратим внимание на неуверенную игру голкипера горняков Трубина, в ворота которого залетело семь мячей из десяти ударов в створ. В конце матча размочить ворота хозяев удалось молодому новичку "Шахтера" венесуэльцу Кевину Келси. 7:1 и донецкий клуб на минорной ноте заканчивает нынешний еврокубковый сезон.



Кстати, "Шахтер" уже пропускал семь мячей в еврокубковых турнирах. Это произошло во время выездного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов в сезоне 2014-2015. Тогда украинский клуб проиграл "Баварии".

Также отметим, что по результатам этого еврокубкового сезона Украина по коэффициентам УЕФА потеряла прямое место в Лиге Чемпионов 2024-2025.

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