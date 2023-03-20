Дружина Усика розповіла, що окупанти зробили з їхнім будинком

В оселі відомого спортсмена господарювали окупанти

Дружина чемпіона світу з боксу Катерина Усик розповіла, що її сім'ї довелося пережити в перші тижні повномасштабної російської інтервенції в Україну.

Окупанти встигли пограбувати будинок зіркової пари, повідомила дружина Олександра Усика в інтерв'ю Champion.

Сімейний маєток Олександра та Катерини Усик знаходиться у Ворзелі. Цей населений пункт, розташований неподалік Києва, поряд з Ірпенем, Бучею та Гостомелем постраждав від дій російських окупантів на початку весни 2022 року.

Що трапилося з будинком сім'ї Усик?

Росіяни залізли й до будинку Олександра та Катерини. Поки спортсмен захищав країну у лавах Територіальної оборони, яке сім'я перебувала за кордоном, окупанти влаштувалися в будівлі пари.

"Орки" справді погосподарювали у нас вдома у Ворзелі. Нашому житлу довелося багато терпіти. Все це погіршило стан будинку. Наприклад, окупанти вкрали бойлер. Просто якимось дивом залишився генератор. Мабуть, у росіян забракло мізків його включити. Подумали, що зламано, і залишили", — розповіла Катерина Усик.

Олександр та Катерина зараз не живуть у своєму будинку у Ворзелі. Після деокупації Київщини помешкання відновили, але так і не повернулися туди.

"Там живе сім'я з маленькою дитиною, яка через війну втратила своє житло — до їхньої багатоповерхівки в Ірпені потрапив снаряд. Глава сім'ї спочатку займався відновленням нашого будинку, а потім ми з Санею надали його сім'ї можливість поки пожити там. Нещодавно відвідала їх. Молода пара, дитині півтора року", — пояснила Катерина Усик.

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