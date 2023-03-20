Бой Усика против Фьюри — соперником украинца может стать другой боксер

Всемирной боксерской ассоциации надоело ждать бой Усика против Фьюри

Украинский спортсмен Александр Усик может лишиться шанса на проведение главного боксерского боя в карьере. Его команде пока не удается договориться о поединке с Тайсоном Фьюри.

Противостояние за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе может не состояться, сообщает Всемирная боксерская организация (WBA).

Обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) может так и не дождаться ответа от чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO). Не исключено, что уже через несколько месяцев украинскому боксеру придется выполнить обязательства перед Всемирной боксерской ассоциацией.

Обязательства Усика перед WBA

Глава WBA Жилберто Мендоса поставил Александру Усику ультиматум. Ассоциация предоставила украинцу срок до первого апреля. Если до этого времени его команда не сможет договориться о проведении боя с Тайсоном Фьюри, чемпиона WBA ждет обязательный поединок с претендентом на титул Даниэлем Дюбуа.

Сам Александр Усик заверил, что его команда сделала все от них зависящее, чтобы бой с Тайсоном Фьюри состоялся. Контракт был отправлен британцу, однако он до сих пор его не подписал.

Напомним, украинский футболист Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".