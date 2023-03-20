Бой Усика против Фьюри: соперником украинца может стать другой боксер
Украинский спортсмен Александр Усик может лишиться шанса на проведение главного боксерского боя в карьере. Его команде пока не удается договориться о поединке с Тайсоном Фьюри.
Противостояние за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе может не состояться, сообщает Всемирная боксерская организация (WBA).
-
Камалия призналась, что получала звонки от путина и вспомнила, как выступала перед ним
-
Байден опубликовал загадочное сообщение: что это может означать
-
Кому из одесситов придется вернуть субсидию
-
Мировые цены на нефть в дальнейшем бьют рекорды: сколько стоит сейчас
-
Стоит ли украинцам покупать валюту: мнение Гетманцева
-
В британской разведке сравнивают ситуацию в Авдеевке с обороной Бахмута
-
Медведев отреагировал на ордер путину и пригрозил выпустить ядерку по Гааге
-
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, как встретила его 68-летие
-
День весеннего равноденствия 2023: красивые поздравления и открытки с пожеланиями мира и счастья
-
Гол Кессье "Реалу" стал рекордом "Барселоны" на "Камп Ноу"
Обладатель чемпионских поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) может так и не дождаться ответа от чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO). Не исключено, что уже через несколько месяцев украинскому боксеру придется выполнить обязательства перед Всемирной боксерской ассоциацией.
Обязательства Усика перед WBA
Глава WBA Жилберто Мендоса поставил Александру Усику ультиматум. Ассоциация предоставила украинцу срок до первого апреля. Если до этого времени его команда не сможет договориться о проведении боя с Тайсоном Фьюри, чемпиона WBA ждет обязательный поединок с претендентом на титул Даниэлем Дюбуа.
Сам Александр Усик заверил, что его команда сделала все от них зависящее, чтобы бой с Тайсоном Фьюри состоялся. Контракт был отправлен британцу, однако он до сих пор его не подписал.
Напомним, украинский футболист Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".