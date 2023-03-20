Бій Усика проти Ф'юрі — суперником українця може стати інший боксер

Всесвітньої боксерської асоціації набридло чекати на бій Усика проти Ф'юрі

Український спортсмен Олександр Усик може втратити шанс на проведення головного боксерського бою в кар'єрі. Його команді поки що не вдається домовитися про поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.

Протистояння за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі може не відбутися, повідомляє Всесвітня боксерська організація (WBA).

Володар чемпіонських поясів WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) може так і не дочекатися відповіді від чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO). Не виключено, що вже за кілька місяців українському боксерові доведеться виконати зобов'язання перед Всесвітньою асоціацією.

Зобов'язання Усика перед WBA

Глава WBA Жилберто Мендоса поставив Олександру Усику ультиматум. Асоціація надала українцеві термін до першого квітня. Якщо до цього часу його команда не зможе домовитися про проведення бою з Тайсоном Ф'юрі, на чемпіона WBA чекає обов'язковий поєдинок із претендентом на титул Даніелем Дюбуа.

Сам Олександр Усик запевнив, що його команда зробила все від них залежне, щоб бій із Тайсоном Ф'юрі відбувся. Контракт було відправлено британцю, проте він досі не підписав його.

Нагадаємо, український футболіст Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника в "Аталанти".