Цыганков установил уникальное достижение в испанской Примере

Виктор Цыганков стал лучшим футболистом тура в Примере

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков стал автором уникального достижения в испанской Примере.

Молодой футболист был включен в символическую сборную лучших футболистов 26-го тура по версии SofaScore.

25-летний Виктор Цыганков провел еще один хороший матч в составе каталонской "Жирону", куда он перешел из киевского "Динамо" несколько месяцев назад. Украинец забил два гола в выездном поединке, что позволило "Жироне" уйти от поражения в матче с "Райо Вальекано" (2:2).

Достижение Цыганкова

Виктор Цыганков был признан лучшим футболистом в составе своей команды. Помимо этого он был включен в символическую сборную 28 тура чемпионата Испании по футболу. Ранее подобное не удавалось ни одному украинскому футболисту.

Именно Виктор Цыганков получил наивысшую оценку среди всех футболистов символической сборной 26 тура Ла Лиги. Ему поставили оценку 8,7. Вторым лучшим игроком стал форвард "Вильярреала" Хосе Луис Моралес, который забил "Осасуне" два гола за семь минут. Он получил оценку 8,3.

В двух ближайших турах "Жирона" сыграет в дерби против двух других команд чемпионата Испании:

01.04 "Жирона" — "Эспаньол"

10.04 "Барселона" — "Жирона"

Напомним, в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" обыграла мадридский "Реал" на "Камп Ноу". В этом поединке было установлено несколько рекордов.

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