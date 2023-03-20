Циганков встановив унікальне досягнення в іспанській Прімері

Віктор Циганков став найкращим футболістом туру в Прімері

Півзахисник збірної України Віктор Циганков став автором унікального досягнення в іспанській Прімері.

Молодого футболіста було включено до символічної збірної найкращих футболістів 26-го туру за версією SofaScore.

25-річний Віктор Циганков провів ще один добрий матч у складі каталонської "Жирону", куди він перейшов із київського "Динамо" кілька місяців тому. Українець забив два голи у виїзному поєдинку, що дозволило "Жироні" уникнути поразки в матчі з "Райо Вальєкано" (2:2).

Досягнення Циганкова

Віктора Циганкова визнано найкращим футболістом у складі своєї команди. Крім цього, він був включений до символічної збірної 28 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Раніше подібне не вдавалося жодному українському футболістові.

Саме Віктор Циганков отримав найвищу оцінку серед усіх футболістів символічної збірної 26-го туру Ла-Ліги. Йому поставили оцінку 8,7. Другим найкращим гравцем став форвард "Вільярреала" Хосе Луїс Моралес, який забив "Осасуні" два голи за сім хвилин. Він отримав оцінку 8,3.

У двох найближчих турах "Жирона" зіграє у дербі проти двох інших команд чемпіонату Іспанії:

01.04 "Жирона" — "Еспаньйол"

10.04 "Барселона" — "Жирона"

Нагадаємо, у центральному матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" обіграла мадридський "Реал" на "Камп Ноу". У цьому поєдинку було встановлено кілька рекордів.

Український футболіст Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".