Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Циганков встановив унікальне досягнення в іспанській Прімері arrow

Циганков встановив унікальне досягнення в іспанській Прімері

20 березня 2023 11:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганков встановив унікальне досягнення в іспанській Прімері
Віктор Циганков став найкращим футболістом туру в Прімері
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков став автором унікального досягнення в іспанській Прімері.

Молодого футболіста було включено до символічної збірної найкращих футболістів 26-го туру за версією SofaScore.

Читайте також:

25-річний Віктор Циганков провів ще один добрий матч у складі каталонської "Жирону", куди він перейшов із київського "Динамо" кілька місяців тому. Українець забив два голи у виїзному поєдинку, що дозволило "Жироні" уникнути поразки в матчі з "Райо Вальєкано" (2:2).

Віктор Циганков

Досягнення Циганкова

Віктора Циганкова визнано найкращим футболістом у складі своєї команди. Крім цього, він був включений до символічної збірної 28 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Раніше подібне не вдавалося жодному українському футболістові.

Віктор Циганков у збірній туру Приклади

Саме Віктор Циганков отримав найвищу оцінку серед усіх футболістів символічної збірної 26-го туру Ла-Ліги. Йому поставили оцінку 8,7. Другим найкращим гравцем став форвард "Вільярреала" Хосе Луїс Моралес, який забив "Осасуні" два голи за сім хвилин. Він отримав оцінку 8,3.

У двох найближчих турах "Жирона" зіграє у дербі проти двох інших команд чемпіонату Іспанії:

  • 01.04 "Жирона" — "Еспаньйол"
  • 10.04 "Барселона" — "Жирона"

Нагадаємо, у центральному матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" обіграла мадридський "Реал" на "Камп Ноу". У цьому поєдинку було встановлено кілька рекордів.

Український футболіст Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:04 На Одещині відкрили ще одну амбулаторію: де саме

11:55 ДБР підозрює нардепа Гевка у смертельній ДТП: загинув пішохід, водій був тверезий

11:49 Освітній комітет Ради підтримав відставку міністра Шкарлета

Ексклюзив

11:47Військовий пояснив причину постійних заяв про український контрнаступ

Ексклюзив

11:31Гетманцев розповів, чи зміниться курс долара в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

11:29 ​​​​​​​На хабарі "погорів" директор столичного парку відпочинку

11:28 Камалія зізналась, що отримувала дзвінки від путіна та згадала, як виступала перед ним

Новина з фото

11:27 Байден опублікував загадкове повідомлення: що це може означати

11:22 Кому з одеситів доведеться повернути субсидію

11:15 Світові ціни на нафту надалі б'ють рекорди: скільки коштує зараз

Новина з відео

11:02 Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя

Новина з відео

11:00 День весняного рівнодення 2023: красиві привітання та листівки з побажаннями миру та щастя

Новина з відео

10:27У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Новина з відео

10:06 У Житомирі вперше зробили трансплантацію серця: результати надскладної операції

Новина з відео

08:21 ​У Колумбії розбився військовий гелікоптер: є загиблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:30 Неділя в УПЛ: перемоги Шахтаря, Чорноморця та Миная

Новина з відео

22:15 Окупанти на фронті закінчують життя самогубством: аудіоперехоплення

Новина з відео

21:46Зеленський назвав ордер на арешт путіна поворотним моментом

Новина з відео

18:59 У мережі з'явилося відео, як російський винищувач намагався збити український Bayraktar

Новина з відео

14:21 Андрющенко показав, який вигляд має проспект Маріуполя, по якому їздив путін

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:00Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

18:00На Близькому Сході грядуть зміни — яка роль Ізраїлю і в чому вигода росії

11:41Деяким військовим можуть повернути надбавки до зарплат: що відомо

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Актуальне по темі

None 20 Березень 12:03

На Одещині відкрили ще одну амбулаторію: де саме

None 20 Березень 11:56

ДБР підозрює нардепа Гевка у смертельній ДТП: загинув пішохід, водій був тверезий

None 20 Березень 11:49

Освітній комітет Ради підтримав відставку міністра Шкарлета

None 20 Березень 11:09

Військовий пояснив причину постійних заяв про український контрнаступ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB