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Виктор Цыганков признан лучшим игроком "Жироны" и получил новое прозвище

18 марта 2023 22:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Виктор Цыганков сделал дубль
Украинский нападающий отличился двумя голами
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский футболист Виктор Цыганков продолжает собирать коллекцию результативных действий в чемпионате Испании. В матче 26 тура Ла Лиги нападающий "Жироны" дважды расписался в воротах мадридского "Райо Вальекано".

Игра завершилась вничью 2:2, сообщает портал Новини.LIVE.

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Даже Twitter "Жироны" не удержался, креативно видоизменив фамилию Виктора - "Цыголков".

Кроме двух мячей, которые Цыганков провел в ворота соперника, украинец мог отличиться и ассистом. На 60-й минуте передача Цыганкова чуть не завершилась голом. После его подачи вратарь сумел отразить удар слета нападающего каталонцев. Кроме того, экс-форвард киевского "Динамо" еще не раз создавал остроту у ворот соперника.

В итоге Виктор Цыганков получил оценку в 8,4 от портала WhoScored. Это лучший результат среди игроков обеих команд. Да и статистический портал Sofa Score наградил Цыганкова самым высоким баллом среди всех участников матча - 8,7.

После этой игры на счету Цыганкова 3 гола и два ассиста в семи матчах чемпионата Испании. В последние пять он выходил в стартовом составе. Украинец перешел в каталонский клуб в январе из киевского "Динамо" за 5 миллионов евро.

Напомним, что Виктор Цыганков стал одним из лучших игроков "Жироны" в матче 25 тура с еще одной мадридской командой – "Атлетико".

Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после домашнего поражения от луганской "Зари" со счетом 0:1 заявил, что из-за плохих результатов может подать в отставку в любой момент. Но проблема команды не в том.

 

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