Виктор Цыганков сделал дубль

Украинский нападающий отличился двумя голами

Украинский футболист Виктор Цыганков продолжает собирать коллекцию результативных действий в чемпионате Испании. В матче 26 тура Ла Лиги нападающий "Жироны" дважды расписался в воротах мадридского "Райо Вальекано".

Игра завершилась вничью 2:2, сообщает портал Новини.LIVE.

Украинец снова сделал огромный объем работы: регулярно возвращался в оборону, выполнял угловые, часто врывался в зону центрфорварда, откуда и забил два мяча на 29-й и 52-й минутах матча

Даже Twitter "Жироны" не удержался, креативно видоизменив фамилию Виктора - "Цыголков".

Кроме двух мячей, которые Цыганков провел в ворота соперника, украинец мог отличиться и ассистом. На 60-й минуте передача Цыганкова чуть не завершилась голом. После его подачи вратарь сумел отразить удар слета нападающего каталонцев. Кроме того, экс-форвард киевского "Динамо" еще не раз создавал остроту у ворот соперника.

В итоге Виктор Цыганков получил оценку в 8,4 от портала WhoScored. Это лучший результат среди игроков обеих команд. Да и статистический портал Sofa Score наградил Цыганкова самым высоким баллом среди всех участников матча - 8,7.

После этой игры на счету Цыганкова 3 гола и два ассиста в семи матчах чемпионата Испании. В последние пять он выходил в стартовом составе. Украинец перешел в каталонский клуб в январе из киевского "Динамо" за 5 миллионов евро.

Напомним, что Виктор Цыганков стал одним из лучших игроков "Жироны" в матче 25 тура с еще одной мадридской командой – "Атлетико".

Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после домашнего поражения от луганской "Зари" со счетом 0:1 заявил, что из-за плохих результатов может подать в отставку в любой момент. Но проблема команды не в том.