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Віктор Циганков визнаний кращим гравцем "Жирони" та отримав нове прізвище

18 березня 2023 22:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Віктор Циганков став героєм матчу Жирони
Український нападник відзначився двома голами
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український футболіст Віктор Циганков продовжує збирати колекцію результативних дій в чемпіонаті Іспанії. В матчі 26 туру Ла Ліги нападник "Жирони" двічі розписався в воротах мадридського "Райо Вальєкано".

Гра завершилася унічию 2:2 повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українець знову зробив величезний обсяг роботи: регулярно повертався в оборону, виконував кутові, часто вривався в зону центрфорварда, звідки й забив два м'ячі на 29-й та 52-й хвилинах матчу

Навіть Twitter "Жирони" не втримався, креативно видозмінивши прізвище Віктора – "Циголков".

Окрім двох м’ячів, які Циганков провів у ворота суперника, українець міг відзначитись і асистом. На 60-й хвилині передача Циганкова ледь не завершилася голом. Після його подачі воротар зумів відбити удар зльоту нападника каталонців. Крім того, екс-форвард київського “Динамо” ще не раз створював гостроту у воріт суперника.

В підсумку, Віктор Циганков отримав оцінку в 8,4 від порталу WhoScored. Це кращий результат серед гравців обох команд.  Та й статистичний портал Sofa Score нагородив Циганкова найвищим балом серед усіх учасників матчу – аж 8,7.

Після цієї гри на рахунку Циганкова 3 голи та два асисти у семи матчах чемпіонату Іспанії. В останніх п’яти він виходив у стартовому складі. Українець перейшов до каталонського клубу в січні з київського "Динамо" за 5 мільйонів євро.

 Нагадаємо, що Віктор Циганков став одним із найкращих гравців "Жирони" у матчі 25 туру з ще однією мадридською командою -  "Атлетико".

Тренер київського "Динамо" Мірча Луческу після домашньої поразки від луганської "Зорі" з рахунком 0:1 заявив, що через погані результати може подати у відставку будь-якої миті. Але проблема команди не в тому.

 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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