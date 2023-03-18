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Луческу виправдався за домашню поразку від "Зорі"

18 березня 2023 21:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Луческу виправдався за домашню поразку від Зорі
"Динамо" програло в Києві луганчанам 0:1
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Тренер київського "Динамо" Мірча Луческу після домашньої поразки від луганської "Зорі" з рахунком 0:1 заявив, що через погані результати може подати у відставку будь-якої миті. Але проблема команди не в тому.
 
Слова керманича столичного клубу з післяматчевої пресконференції наводить офіційний сайт "Динамо"

За словами румунського спеціаліста, погани виступи команди у цьому сезоні пов’язані з втратою багатьох футболістів основного складу, які сталися з різних причин.

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"Ми втратили Шапаренка, Циганкова, Бесєдіна, Вербича, Вітіньо, Де Пену. І це не весь перелік. Йдеться про серйозні кадрові втрати. Ми не можемо придбати нових виконавців за одну мить і не можемо за одну мить перебудувати склад. Потрібен час, щоби молоді футболісти стали повноцінними гравцями основного складу. Миттєво це не відбувається. А у нас у команді 11 футболістів віку до 18 років", пожалівся Луческу.

За його словами, гра з "Зорею", яку, до речі, назвали центральним матчем 18-го туру, була непростою.

"Гра йшла до першого голу. Ми були сьогодні дуже вмотивованими. Але проти "Зорі" завжди важко грати. Ми знали, що суперник збудує свою гру на контратаках. "Зоря" має гарну молоду команду, вітаємо її з перемогою", сказав Мірча Луческу.
 
Додамо, що єдиний гол у зустрічі на 83-й хвилині забив новачок луганчан Герреро. "Динамо" після цього програшу з 33 очками знаходиться на четвертому місті. У "Зорі" на чотири пункти більше.

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