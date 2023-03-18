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Тренер гандбольного клуба "Одеса" Михайло Щукін пішов з життя: що він казав про війну

18 березня 2023 10:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Гандбольний тренер Михайло Щукін пішов з життя
У 64-річного наставника зупинилось серце перед грою
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Відомий український фахівець, гандболіст та тренер Михайло Щукін пішов з життя прямо на робочому місці. Йому стало погано прямо перед черговий матчем гандбольної Суперліги між ГК “Одеса” та київським ЦСКА.

Подробиці та його коментар волонтерам про війну в матеріалі Новини.LIVE

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За двадцять хвилин до початку матчу чемпіонату української Суперліги у спортивному залі Національного університету "Одеська політехніка", коли гравці вже розминалися на майданчику, головному тренеру команди "Одеса" Михайлу Щукіну стало погано. Медики та працівники МНС, які були присутні на грі, намагалися надати допомогу фахівцеві, але врятувати життя Михайлу Олексійовичу не вдалося.

Щукін Михайло Олексійович народився 4 березня 1959 року. Був гравцем, тренером, викладачем. Під його керівництвом команда "Одеса" досягла історичних для себе результатів: виграла Вищу лігу (2018), дійшла до фіналу Кубка України (2020), вперше зіграла у єврокубках (2020, 2021, 2022), у 2021 році вперше в історії одеського гандболу здобула медалі української Суперліги, виграла бронзові нагороди.

Минулого року Михайло Щукін вдруге поспіль привів "Одесу" до бронзових нагород національного чемпіонату. Михайло Олексійович також тренував ветеранську команду Одеси, яка під його керівництвом стала багаторазовим чемпіоном Європи серед клубів.

Він також був одним із підлеглих волонтерського руху та благодійного фонду “Бабуся Лео”, які допомагають ветеранам спорту. Щукін теж брав участь в тому, що передавав контакти ветеранів, які потребують гуманітарної допомоги волонтерам. Ще на початку повномасштабної війни. Ось що він казав про наших захисників:

"Шкода тих хлопців, які борються та полягають за нас, за те, щоб ми могли дихати. Дай Боже, щоб всі бійці поверталися живими. Дякуємо волонтерам за допомогу. Треба шукати можливості допомагати", – повідомив Михайло Щукін.

Редакція Новини.LIVE висловлює співчуття рідним та близьким, друзям відомого тренера.

Нагадаємо, Тайсону Ф'юрі не потрібен реванш з Олександром Усиком. Стало відомо, чому британець відразу відмовився від ідеї такого бою з українцем.

Мадридський "Реал" вирішив змінити тренера. Стало відомо, хто очолить команду після звільнення Карло Анчелотті.

 

 

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