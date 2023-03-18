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Тренер гандбольного клуба "Одесса" Михаил Щукин ушел из жизни: что он говорил о войне

18 марта 2023 10:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Гандбольный тренер Михаил Щукин ушел из жизни
У 64-летнего наставника остановилось сердце перед игрой
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Известный украинский специалист, гандболист и тренер Михаил Щукин ушел из жизни прямо на рабочем месте. Ему стало плохо прямо перед очередным матчем гандбольной Суперлиги между ГК "Одесса" и киевским ЦСКА.

Подробности и его комментарий волонтерам о войне в материале Новини.LIVE

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За двадцать минут до начала матча чемпионата украинской Суперлиги в спортивном зале Национального университета "Одесская политехника", когда игроки уже разминались на площадке, главному тренеру команды "Одесса" Михаилу Щукину стало плохо. Присутствовавшие на игре медики и работники МЧС пытались оказать помощь специалисту, но спасти жизнь Михаилу Алексеевичу не удалось.

Щукин Михаил Алексеевич родился 4 марта 1959 года. Был игроком, тренером, преподавателем. Под его руководством команда "Одесса" достигла исторических для себя результатов: выиграла Высшую лигу (2018), дошла до финала Кубка Украины (2020), впервые сыграла в еврокубках (2020, 2021, 2022), в 2021 году впервые в истории одесского гандбола медали украинской Суперлиги выиграла бронзовые награды.

В прошлом году Михаил Щукин второй раз подряд привел "Одессу" в бронзовые награды национального чемпионата. Михаил Алексеевич также тренировал ветеранскую команду Одессы, которая под его руководством стала многократным чемпионом Европы среди клубов.

Он также был одним из подчиненных волонтерского движения и благотворительного фонда "Бабушка Лео", которые помогают ветеранам спорта. Щукин тоже участвовал в том, что передавал контакты ветеранов, нуждающихся в гуманитарной помощи волонтерам. Еще в начале полномасштабной войны. Вот что он говорил о наших защитниках:

"Жаль тех ребят, которые борются и состоят за нас, за то, чтобы мы могли дышать. Дай Бог, чтобы все бойцы возвращались живыми. Спасибо волонтерам за помощь. Надо искать возможности помогать", — сообщил Михаил Щукин.

Редакция Новости.LIVE выражает соболезнования родным и близким друзьям известного тренера.

Напомним, Тайсону Фьюри не нужен реванш с Александром Усиком. Стало известно, почему британец сразу же отказался от идеи такого боя с украинцем. 

Мадридский "Реал" решил сменить тренера. Стало известно, кто возглавит команду после увольнения Карло Анчелотти. 

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