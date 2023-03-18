Луческу оправдался за домашнее поражение от "Зари"

"Динамо" проиграло в Киеве луганчанам 0:1

Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после домашнего поражения от луганской "Зари" со счетом 0:1 заявил, что из-за плохих результатов может подать в отставку в любой момент. Но проблема команды не в том.



Слова руководителя столичного клуба с послематчевой пресс-конференции приводит официальный сайт "Динамо"

По словам румынского специалиста, плохие выступления команды в этом сезоне связаны с потерей многих футболистов основного состава, которые произошли по разным причинам.

"Мы потеряли Шапаренко, Цыганкова, Беседина, Вербича, Витино, Де Пену. И это не весь список. Речь идет о серьезных кадровых потерях. Мы не можем приобрести новых исполнителей за мгновение и не можем за мгновение перестроить склад. Нужно время, чтобы молодые футболисты стали полноценными игроками основного состава. Мгновенно это не происходит. А у нас в команде 11 футболистов до 18 лет", — пожаловался Луческу.

Комментарии полузащитников «Динамо» Антона Царенко и Назара Волошина после матча с «Зарей» 🗨️



Полные интервью киевлян доступны на официальном сайте "Динамо". pic.twitter.com/nV9JDXlyPA — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 18 марта 2023

По его словам, игра с "Зарей", которую, кстати, назвали центральным матчем 18 тура, была непростой.

"Игра шла к первому голу. Мы были сегодня очень мотивированными. Но против "Зари" всегда тяжело играть. Мы знали, что соперник построит свою игру на контратаках. "Заря" имеет хорошую молодую команду, поздравляем ей с победой", — сказал Мирча Луческу.



Добавим, что единственный гол во встрече на 83-й минуте забил новичок луганчан Герреро. "Динамо" после этого проигрыша с 33 очками находится на четвертом месте. У "Зари" на четыре пункта больше.

Французский "Марсель" принял решение сохранить в составе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. В клубе довольны прогрессом футболиста.

Известный украинский специалист, гандболист и тренер Михаил Щукин ушел из жизни прямо на рабочем месте. Ему стало плохо прямо перед очередным матчем гандбольной Суперлиги между ГК "Одесса" и киевским ЦСКА.