Гол Кессье "Реалу" стал рекордом "Барселоны" на "Камп Ноу"

"Реал" снова проиграл каталонской "Барселоне"

В центральном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" обыграла на "Камп Ноу" мадридский "Реал" со счетом 2:1. Шансы каталонцев на победу в Ла Лиге выросли.

Драматическая развязка поединка наступила незадолго до финального свистка арбитра, напоминает портал Новини.LIVE.

Накануне поединка главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес столкнулся с кадровыми проблемами. Сразу несколько ведущих футболистов каталонской команды во главе с Педри не смогли принять участие в матче из-за травм.

Рекорды "Эль Класико"

"Барселона" пропустила гол в дебюте встречи после рикошета от голы Араухо. Перед перерывом хозяева поля отыгрались — Серхи Роберто после серии рикошетов сравнял счет. Во втором тайме "Реал" забил усилиями Асенсио, однако гол не засчитали из-за офсайда. Но незадолго до конца встречи Левандовский сделал точную передачу на Кессье, который не промахнулся мимо угла ворот Куртуа.

Гол ивуарийского полузащитника стал для "Барселоны" 3000 на родном стадионе "Камп Ноу". Но матч был отмечен и другими важными событиями. Хави стал первым тренером со времен Гвардиолы, который выиграл у "Реала" три матча в сезоне. Кстати, за все время, что молодой наставник работает в клубе, это было его первое противостояние с мадридцами на "Камп Ноу".

"Барселона" продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры. Отрыв от мадридского "Реала" составляет 12 очков. Свой следующий поединок каталонцы проведут первого апреля на выезде против "Эльче". Пятого апреля "Барселона" сыграет на "Камп Ноу" с "Реалом" в рамках ответного матча полуфинала Суперкубка Испании. Первую встречу на выезде каталонцы выиграли со счетом 1:0.

Напомним, украинский футболист Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".