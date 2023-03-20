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Гол Кесс'є "Реалу" став рекордом "Барселони" на "Камп Ноу"

20 березня 2023 10:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гол Кесс'є Реалу став рекордом Барселони на Камп Ноу
"Реал" знову програв каталонській "Барселоні"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У центральному матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" обіграла на "Камп Ноу" мадридський "Реал" з рахунком 2:1. Шанси каталонців на перемогу у Ла Лізі зросли.

Драматична розв'язка поєдинку настала незадовго до фінального свистка арбітра, нагадує портал Новини.LIVE.

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Напередодні поєдинку головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес зіштовхнувся із кадровими проблемами. Одразу кілька провідних футболістів каталонської команди на чолі з Педрі не змогли взяти участь у матчі через травми.

Барселона - Реал

Рекорди "Ель Класіко"

"Барселона" пропустила гол у дебюті зустрічі після рикошету від гола Араухо. Перед перервою господарі поля відігралися — Серхі Роберто після серії рикошетів зрівняв рахунок. У другому таймі "Реал" забив зусиллями Асенсіо, проте гол не зарахували через офсайд. Але незадовго до кінця зустрічі Левандовський зробив точну передачу на Кесс'є, який не промахнувся повз кут воріт Куртуа.

Гол івуарійського півзахисника став для "Барселони" 3000 року на рідному стадіоні "Камп Ноу". Але матч було відзначено й іншими важливими подіями. Хаві став першим тренером з часів Гвардіоли, який виграв у "Реала" три матчі у сезоні. До речі, за весь час, що молодий наставник працює у клубі, це було його перше протистояння із мадридцями на "Камп Ноу".

"Барселона" продовжує очолювати турнірну таблицю Прімери. Відрив від мадридського "Реалу" складає 12 очок. Свій наступний поєдинок каталонці проведуть першого квітня на виїзді проти "Ельче". П'ятого квітня "Барселона" зіграє на "Камп Ноу" з "Реалом" у рамках матчу-відповіді півфіналу Суперкубка Іспанії. Першу зустріч на виїзді каталонці виграли з рахунком 1:0.

Нагадаємо, український футболіст Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".

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