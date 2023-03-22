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Луческу может покинуть "Динамо": в какой ТОП-чемпионат переедет тренер

22 марта 2023 06:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Луческу может покинуть Динамо
Наставник киевлян получил интересное предложение о продолжении карьеры
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может покинуть свой пост. После того, как он заявил о намерении уйти после очередного поражения, в услугах титулованного румынского тренера заинтересовалась "Ницца".

У клуба уже были первые контакты со специалистом, утверждает ProSport.

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Это случилось две-три недели назад. Луческу встречался с представителями французского клуба в Польше, которые представили ему проект, поговорили о философии команды и сказали, что хотели бы начать сотрудничество как можно скорее. Мирча ответил, что обдумает предложение и ответит летом.

Свою позицию 77-летний наставник киевлян объяснил тем, что не хочет среди сезона бросать клуб в сложной турнирной и военно-политической ситуации. Журналисты пытались взять комментарий у румына по поводу ситуации, но не смогли с ним связаться.

Напомним, четырехкратных чемпионов Франции после увольнения Люсьена Фавра временно возглавляет Дидье Дигар. С ним во главе Ницца еще не проигрывала – 8 побед и 5 ничьих. Проблемой тренера является то, что у него нет тренерской лицензии категории Pro, которая позволяет работать наставником в команде высшего дивизиона.

После поражения от Зари Мирча Луческу заявил, что готов уйти из "Динамо" в любой момент, если проблема неудачных результатов заключается в нем. В настоящее время киевляне занимают только 4 место в УПЛ, а в Лиге Европы заняли последнее место, набрав 1 очко.

луческу

"Перед сезоном говорили, что надо доверять молодежи. Им доверяют, но молодежь не тянет уровень киевского Динамо. Мы это видим. Пригласить сильных легионеров нет возможности, а приглашать легионеров примерно такого уровня, как динамовская молодежь, нет смысла. Луческу еще будет искать выход из ситуации". Его слова на пресс-конференции, что он готов уйти - это уже определенный сигнал, сигнал того, что Луческу уже устал, устал бороться с обстоятельствами и, возможно, даже самим с собой. , когда ты знаешь, что имеешь сильную команду, которая играет и сделает все, что нужно. Здесь нужно ожидать прогресса, который может и не наступить", — считает журналист Игорь Цыганик.

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан в ближайшее время снова сможет занять место в воротах киевского "Динамо" .

Руководство французского " ПСЖ " собирается еще раз сменить главного тренера. Парижан должен возглавить Жозе Моуринью.

 

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