Луческу може залишити Динамо

Наставник киян отримав цікаву пропозицію про продовження кар'єри

Тренер київського "Динамо" Мірча Луческу може залишити свій пост. Після того, як він заявив про намір піти після чергової поразки, у послугах титулованого румунського тренера зацікавилась "Ніцца".

У клубу вже були перші контакти зі спеціалістом, стверджує ProSport.

Це сталося два-три тижні тому. Луческу зустрічався з представниками французького клубу у Польщі, які презентували йому проект, поговорили про філософію команди та сказали, що хотіли б розпочати співпрацю якнайшвидше. Мірча відповів, що обдумає пропозицію та відповість улітку.

Свою позицію 77-річний наставник киян пояснив тим, що не хоче серед сезону кидати клуб у складній турнірній та військово-політичній ситуації. Журналісти намагалися взяти коментар у румуна щодо ситуації, але не змогли з ним зв'язатися.

Нагадаємо, чотириразових чемпіонів Франції після звільнення Люсьєна Фавра тимчасово очолює Дідьє Дігар. З ним на чолі Ніцца ще не програвала – 8 перемог та 5 нічиїх. Проблемою тренера є те, що він не має тренерської ліцензії категорії Pro, яка дозволяє працювати наставником у команді вищого дивізіону.

Після поразки від Зорі Мірча Луческу заявив, що готовий піти з "Динамо" будь-якої миті, якщо проблема невдалих результатів полягає в ньому. Наразі кияни посідають лише 4 місце в УПЛ, а у Лізі Європи посіли останнє місце, набравши 1 очко.

"Перед сезоном казали, що треба довіряти молоді. Їм довіряють, але молодь не тягне рівень київського Динамо. Ми це бачимо. Запросити сильних легіонерів немає можливості, а запрошувати легіонерів приблизно такого рівня як динамівська молодь немає сенсу. Луческу ще шукатиме вихід із ситуації. Його слова на прес-конференції, що він готовий піти – це вже певний сигнал. Сигнал того, що Луческу вже втомився. Втомився боротися з обставинами і, можливо, навіть самим із собою. У такому поважному віці витримувати стреси складно. Це не та ситуація, коли ти знаєш, що маєш сильну команду, яка грає і зробить усе, що потрібно. Тут треба чекати на прогрес, який може і не наступити", – вважає журналіст Ігор Циганик.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан найближчим часом знову зможе посісти місце у воротах київського "Динамо".

Керівництво французького "ПСЖ" собирається вкотре змінити головного тренера. Парижан повинен очолити Жозе Моурінью.