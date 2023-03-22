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Луческу може залишити "Динамо": в який ТОП-чемпіонат переїде тренер

22 березня 2023 06:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Луческу може залишити Динамо
Наставник киян отримав цікаву пропозицію про продовження кар'єри
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Тренер київського "Динамо" Мірча Луческу може залишити свій пост. Після того, як він заявив про намір піти після чергової поразки, у послугах титулованого румунського тренера зацікавилась "Ніцца". 

У клубу вже були перші контакти зі спеціалістом, стверджує ProSport.

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Це сталося два-три тижні тому. Луческу зустрічався з представниками французького клубу у Польщі, які презентували йому проект, поговорили про філософію команди та сказали, що хотіли б розпочати співпрацю якнайшвидше. Мірча відповів, що обдумає пропозицію та відповість улітку.

Свою позицію 77-річний наставник киян пояснив тим, що не хоче серед сезону кидати клуб у складній турнірній та військово-політичній ситуації. Журналісти намагалися взяти коментар у румуна щодо ситуації, але не змогли з ним зв'язатися.

Нагадаємо, чотириразових чемпіонів Франції після звільнення Люсьєна Фавра тимчасово очолює Дідьє Дігар. З ним на чолі Ніцца ще не програвала – 8 перемог та 5 нічиїх. Проблемою тренера є те, що він не має тренерської ліцензії категорії Pro, яка дозволяє працювати наставником у команді вищого дивізіону.

Після поразки від Зорі Мірча Луческу заявив, що готовий піти з "Динамо" будь-якої миті, якщо проблема невдалих результатів полягає в ньому. Наразі кияни посідають лише 4 місце в УПЛ, а у Лізі Європи посіли останнє місце, набравши 1 очко.

луческу

"Перед сезоном казали, що треба довіряти молоді. Їм довіряють, але молодь не тягне рівень київського Динамо. Ми це бачимо. Запросити сильних легіонерів немає можливості, а запрошувати легіонерів приблизно такого рівня як динамівська молодь немає сенсу. Луческу ще шукатиме вихід із ситуації. Його слова на прес-конференції, що він готовий піти – це вже певний сигнал. Сигнал того, що Луческу вже втомився. Втомився боротися з обставинами і, можливо, навіть самим із собою. У такому поважному віці витримувати стреси складно. Це не та ситуація, коли ти знаєш, що маєш сильну команду, яка грає і зробить усе, що потрібно. Тут треба чекати на прогрес, який може і не наступити", – вважає журналіст Ігор Циганик.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан найближчим часом знову зможе посісти місце у воротах київського "Динамо".

Керівництво французького "ПСЖ" собирається вкотре змінити головного тренера. Парижан повинен очолити Жозе Моурінью.

 

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