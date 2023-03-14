Владельцы ПСЖ ведут переговоры о покупке еще одного клуба

Владельцы "ПСЖ" ведут переговоры о покупке еще одного футбольного клуба
Испанский футбольный клуб "Малага" в ближайшее время может быть продан. В его приобретении заинтересованы владельцы "ПСЖ".
Фонд Qatar Sports Investments изучает возможность покупки испанского клуба, сообщает El Partizado de Cope.
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В истории "Малаги" может начаться новая глава. Команда, которой угрожает вылет из Сегунды, может получить серьезное денежное вливание. Qatar Sports Investments, собирается приобрести 51% акций "Малаги". Именно этот фонд владеет французским "ПСЖ".
Зачем шейхам из Катара еще один клуб?
Начиная с 2010 года "Малагой" владеет катарский бизнесмен шейх Абдулла Аль Тани. На его имя выдан международный ордер на арест. Причина заключается в том, что Аль Тани не явился в следственный суд за факты отмывания денег, недобросовестного администрирования и растраты в октябре 2022 года.
В сложившейся ситуации Аль Тани совершенно не интересна "Малага", делами которой он практически перестал заниматься. Команда идет на 20 месте в турнирной таблице Сегунды. А владельцам "ПСЖ" необходим еще один клуб, с помощью которого они смогут справляться с правилом финансового фейр-плей УЕФА.
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