Власники ПСЖ ведуть переговори щодо придбання ще одного клубу

Фонд Qatar Sports Investments готується до купівлі ще одного клубу

Іспанський футбольний клуб "Малага" найближчим часом може бути проданий. У його придбанні зацікавлені власники "ПСЖ".

Фонд Qatar Sports Investments вивчає можливість купівлі іспанського клубу, повідомляє El Partizado de Cope.

В історії "Малаги" може розпочатися новий розділ. Команда, якій загрожує виліт із Сегунди, може отримати серйозне грошове вливання. Qatar Sports Investments, збирається придбати 51% акцій "Малаги". Саме цей фонд володіє французьким "ПСЖ".

Навіщо шейхам із Катару ще один клуб?

Починаючи з 2010 року, "Малагою" володіє катарський бізнесмен шейх Абдулла Аль Тані. На його ім'я видано міжнародного ордера на арешт. Причина полягає в тому, що Аль Тані не прийшов до слідчого суду за факти відмивання грошей, недобросовісного адміністрування та розтрати у жовтні 2022 року.

У ситуації, що склалася, Аль Тані зовсім не цікава "Малага", справами якої він практично перестав займатися. Команда йде на 20 місці у турнірній таблиці Сегунди. А власникам "ПСЖ" потрібен ще один клуб, за допомогою якого вони зможуть впоратися з правилом фінансового фейр-плею УЄФА.

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