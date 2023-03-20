Лідер "Динамо" розповів, коли повернеться на поле та допоможе команді боротися за титул
Голкіпер збірної України Георгій Бущан найближчим часом знову зможе посісти місце у воротах київського "Динамо".
Досвідчений футболіст практично завершив відновлення після травми, повідомляє Профутбол Digital.
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28-річний воротар київського "Динамо" Георгій Бущан розповів про терміни свого відновлення. Один із лідерів столичної команди невдовзі повернеться на поле після травми меніска.
"Чекаю, що за кілька днів почну бігову роботу, а після паузи на матч збірної почну тренуватися в групі. Мені б дуже хотілося, щоб саме так все й було. Однак необхідно контролювати, як реагуватиме на навантаження травмована нога", — розповів Георгій. Бущан.
Одужання голкіпера
У сезоні 2022/2023 Георгій Бущан провів у складі "Динамо" 13 поєдинків у всіх турнірах. Він пропустив 17 голів і записав на свій рахунок п'ять "сухих" матчів. Крім травми ноги, Бущан переніс ще й операцію на спині.
"Буває, що такого роду травма проходить за кілька тижнів. В інших випадках необхідно відновлюватися кілька місяців. Саме сухожилля ціле, там не потрібно жодних маніпуляцій, просто треба, щоб з нього пішла рідина", — пояснив Георгій Бущан.
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