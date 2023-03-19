Днепр-1 снова лидер УПЛ, Динамо уступает Заре

Днепр-1 снова лидер, фиаско Динамо против Зари, ничьи Львова, Кривбасса и Ворсклы и Металлиста 1925
Динамо имело шанс победить и обойти Зорю на третьей позиции, но на собственном поле подопечные Луческу уступили. Львов с Кривбассом и Ворскла с Металлистом 1925 года разошлись миром
Итоги матчей субботы в УПЛ в материале Новини.LIVE.
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Победу команде Александра Кучера принес единственный забитый гол в исполнении Александра Пихаленко, отличившийся голом на 11 минуте матча после паса Бланко.
После тяжелого старта Днепр-1 впервые побеждает весной и как минимум в сутки настигает Шахтер в таблице, параллельно увеличивая отрыв от Динамо. Теперь команде нужно немного перезагрузить во время международной паузы.
18 марта, 2023
Тем временем Верес не может выиграть семь матчей подряд. Это самая плохая серия в истории выступлений команды в УПЛ. У клуба шесть поражений и одна ничья
Вереск - Днепр-1 0:1
Гол: Пихаленок, 10.
Вереск: Б. Когут - Вовченко, Курко, Балан, Гагун - Дахновский (В. Шарай, 75), Лебеденко, Кучеров (Шух, 69) - С. Шарай (Близниченко, 75), Г. Пасич, Гайдучик (Шестаков, 63 ).
Днепр-1: Рыбак - Каплиенко, Сваток, Сарапий, Е. Пасич (Подлепенец, 59) - Рубчинский (Назаренко, 86), Пихаленок (И. Когут, 86) - Пеглоу, Бланко (Танковский, 77), Танчик (Хайнер, 59) - Довбык.
Предупреждения: Шух, Г. Пасич – Пеглоу, Сарапий.
Единственный эпизод, который можно упомянуть в первом тайме матча Динамо – Заря, создали гости. Антюх неплохо пробил от правого угла штрафной над воротами.
Во второй половине игры Динамо попыталось оцепить владение соперников с самого начала, и даже наконец-то выполнило первый удар со своей стороны за всю игру — Сидорчук издалека с левого фланга попал мимо ближней стойки, но хотя бы один свой недостаток киевлянам удалось исправить.
📸 #ДинамоЗоря pic.twitter.com/b7naLLKpKA— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 18 марта 2023
А решающий гол подопечные ван Леувена забили в концовке — на 83 минуте Хлань убежал к правому флангу атаки, откуда его прострел пытались завершить сразу два партнера в центре штрафной, но в итоге забил Герреро.
Представитель Панамы таким образом забил свой первый гол в УПЛ после трех голевых передач в предыдущих встречах.
Динамо Киев - Заря 0:1
Голы: Герреро, 83
Динамо Киев: Нещерет - Тимчик, Попов, Дячук, Овчаренко - Сидорчук, Лонвейк - Царенко (Перисс, 56), Гармаш (Волошин, 56), Кабаев (Шепелев, 56) - Ванат (Рамирес, 75).
Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын - Мышнев, Бражко - Русин (Погорелый, 63), Дришлюк (Полегенько, 88), Антюх (Хлань, 77) - Герреро (Вантух, 88).
Предупреждения: Тимчик, Сидорчук - Русин, Антюх, Герреро, Батагов, Бутко
Счет в матче Львова и Кривбасса был открыт в середине первого тайма, когда Рифет Капич реализовал пенальти после нарушения правил от Алексея Дидятьева.
На 74-й минуте был заработан пенальти, который не смог реализовать Владислав Бугай, пробив в правый угол. Первым на добивании был Ярослав Богунов, сравнявший счет в матче.
Через пять минут тот же Капич воспользовался передачей Дмитрия Хомченовского, чтобы оформить дубль. Однако последнее слово было за хозяевами поля – на 87 минуте Александр Беляев снова сравнял счет.
Львов - Кривбасс 2:2
Голы: Богунов, 74, Беляев, 87 – Капич, 20 (с пенальти), 79.
Львов: Рыбка - Соуза (Богунов, 46), Игорь (Вовкун, 90+3), Дитатьев, Кузык - Алибеков (Де Соуза, 72) - Антонио (Мильченко, 58), Беляев, Свржняк (Эсеола, 58), Грисьо Бугай.
Кривбасс: Сарнавский - Якимец, Бескоровайный, Рябов, Дибанго - Капич, Приходько (Банада, 46) - Татарков, Микитишин (Задерака, 46 (Стецьков, 90+2)), Хомченовский - Устименко (Понедельник, 80).
Предупреждения: Дитатьев, Игорь, Беляев – Татарков, Приходько, Рябов, Якимец.
Удаление: Татарков, 43 (вторая желтая).
На 74-й минуте Бугай (Львов) не реализовал пенальти (голкипер).
Ворскла и Металлист 1925 года голов не забивали. По статистике, чуть больше моментов было у полтавчан, но забить им не удалось.
Также отметим, что на 76 минуте матч был прерван воздушной тревогой, которая была в полтавской области из-за возможной атаки страны-террориста России.
Ворскла - Металлист 1925 0:0
Ворскла: Исенко – Бацула, Павлюк, Чеснаков, Пердута – Челядин (Нестеренко, 81), Рамирес (Хрипчук, 88) – Олейник (Черныш, 70), Родригес, Сефери – Степанюк.
Металлист 1925: Мозиль – Курило, Шершень, Безуглый, Жичиков – Вачиберадзе (Кравченко, 62), Габелок – Ременюк, Мартынюк, Бычек – Дмитренко (Русин, 46).
Предупреждения: Олейник, Родригес, Степанюк, Челядин, Рамирес - Дмитренко, Жичиков.
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