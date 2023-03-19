Дніпро-1 знову лідер УПЛ, Динамо поступається Зорі

Дніпро-1 знову лідер, фіаско Динамо проти Зорі, нічиї Львова, Кривбасу та Ворскли й Металіста 1925
Динамо мало шанс перемогти та обійти Зорю на третій позиції, але на власному полі підопічні Луческу поступились. Львов з Кривбасом та Ворскла з Металістом 1925 розійшлися миром
Підсумки матчів суботи в УПЛ в матеріалі Новини.LIVE.
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Перемогу команді Олександра Кучера приніс єдиний забитий гол у виконанні Олександра Піхальонка, який відзначився голом на 11 хвилині матчу після пасу Бланко.
Після важкого старту Дніпро-1 вперше перемагає навесні і як мінімум на добу наздоганяє Шахтар у таблиці, паралельно збільшуючи відрив від Динамо. Тепер команді потрібно трохи перезавантажити під час міжнародної паузи.
March 18, 2023
Тим часом Верес не може виграти сім матчів поспіль. Це найгірша серія в історії виступів команди в УПЛ. У клуба шість поразок й одна нічия
Верес - Дніпро-1 0:1
Гол: Піхальонок, 10.
Верес: Б. Когут — Вовченко, Курко, Балан, Гагун — Дахновський (В. Шарай, 75), Лебеденко, Кучеров (Шух, 69) — С. Шарай (Блізніченко, 75), Г. Пасіч, Гайдучик (Шестаков, 63).
Дніпро-1: Рибак — Каплієнко, Сваток, Сарапій, Є. Пасіч (Підлепенець, 59) — Рубчинський (Назаренко, 86), Піхальонок (І. Когут, 86) — Пеглоу, Бланко (Танковський, 77), Танчик (Хайнер, 59) — Довбик.
Попередження: Шух, Г. Пасіч — Пеглоу, Сарапій.
Єдиний епізод, який можна згадати в першому таймі матчу Динамо – Зоря, створили гості. Антюх неопгано пробив від правого кута штрафного над воротами.
У другій половині гри Динамо спробувало оточити володіння суперників від самого початку, і навіть нарешті виконало перший удар зі свого боку за всю гру — Сидорчук здалеку з лівого флангу поцілив повз ближню стійку, але хоча б один свій недолік киянам удалось виправити.
📸 #ДинамоЗоря pic.twitter.com/b7naLLKpKA— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 18, 2023
А вирішальний гол підопічні ван Леувена забили в кінцівці — на 83 хвилині Хлань втік до правого флангу атаки, звідки його простріл намагались завершити одразу двоє партнерів у центрі штрафного, але в підсумку забив Герреро.
Представник Панами таким чином забив свій перший гол в УПЛ, після трьох гольових передач у попередніх зустрічах.
Динамо Київ — Зоря 0:1
Голи: Герреро, 83
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Лонвейк — Царенко (Перріс, 56), Гармаш (Волошин, 56), Кабаєв (Шепелєв, 56) — Ванат (Рамірес, 75).
Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Мишньов, Бражко — Русин (Погорілий, 63), Дришлюк (Полегенько, 88), Антюх (Хлань, 77) — Герреро (Вантух, 88).
Попередження: Тимчик, Сидорчук — Русин, Антюх, Герреро, Батагов, Бутко
Рахунок у матчі Львова та Кривбасу було відкрито у середині першого тайму, коли Ріфет Капіч реалізував пенальті після порушення правил від Олексія Дидятьєва.
На 74 хвилині було зароблено пенальті, який не зміг реалізувати Владислав Бугай, пробивши у правий кут. Першим на добиванні був Ярослав Богунов, який зрівняв рахунок у матчі.
Через п'ять хвилин той же Капіч скористався передачею Дмитра Хомченовського, щоб оформити дубль. Проте останнє слово було за господарями поля – на 87 хвилині Олександр Бєляєв знову зрівняв рахунок.
Львів — Кривбас 2:2
Голи: Богунов, 74, Бєляєв, 87 — Капіч, 20 (з пенальті), 79.
Львів: Рибка — Соуза (Богунов, 46), Ігор (Вовкун, 90+3), Дитатьєв, Кузик — Алібеков (Де Соуза, 72) — Антоніо (Мильченко, 58), Бєляєв, Свржняк (Есеола, 58), Грисьо — Бугай.
Кривбас: Сарнавський — Якімець, Бескоровайний, Рябов, Дібанго — Капіч, Приходько (Банада, 46) — Татарков, Микитишин (Задерака, 46 (Стецьков, 90+2)), Хомченовський — Устименко (Понєдєльнік, 80).
Попередження: Дитатьєв, Ігор, Бєляєв — Татарков, Приходько, Рябов, Якімець.
Вилучення: Татарков, 43 (друга жовта).
На 74 хвилині Бугай (Львів) не реалізував пенальті (голкіпер).
Ворскла та Металіст 1925 голів не забивали. За статистикою, трохи більше моментів було у полтавців, але забити їм не вдалося.
Також зазначимо, що на 76 хвилині матч було перервано повітряною тривогою, яка була в полтавській області через можливу атаку країни-терориста росії.
Ворскла — Металіст 1925 0:0
Ворскла: Ісенко — Бацула, Павлюк, Чеснаков, Пердута — Челядін (Нестеренко, 81), Рамірес (Хрипчук, 88) — Олійник (Черниш, 70), Родрігес, Сефері — Степанюк.
Металіст 1925: Мозіль — Курило, Шершень, Безуглий, Жичиков — Вачіберадзе (Кравченко, 62), Габелок — Ременюк, Мартинюк, Бичек — Дмитренко (Русин, 46).
Попередження: Олійник, Родрігес, Степанюк, Челядін, Рамірес — Дмитренко, Жичиков.
Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо негативно оцінив гру донецького "Шахтаря" у матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи.