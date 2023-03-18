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Легендарний тренер вилаявся на гру "Шахтаря" у Лізі Європи

18 березня 2023 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легендарний тренер вилаявся на гру Шахтаря у Лізі Європи
Йожеф Сабо назвав причини поразки "гірників" у Лізі Європи
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо негативно оцінив гру донецького "Шахтаря" у матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи.

"Гірники" були розгромлені в Роттердамі місцевим "Феєнордом" з рахунком 7:1, нагадує Футбол 2.0.

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Донецький "Шахтар" став єдиною футбольною командою з України, якій вдалося дійти до 1/8 єврокубку у сезоні 2022/2023.

Йожеф Сабо розкритикував Шахтар

Провальний матч команди Йовічевіча

Проте "гірникам" не вдалося пробитися до чвертьфіналу Ліги Європи. Донецька команда зіграла вдома внічию з "Феєнордом", але на виїзді переважна перевага нідерландської команди призвела до розгрому "Шахтаря". Йожеф Сабо звинувачує у цьому тренерський штаб "гірників".

"Щойно я побачив, що "Шахтар" у матчі-відповіді збирається пресингувати суперника, то подумав: "Це п****ц". Не розумію, що сталося з голкіпером команди. Як не удар — так гол у ворота Трубіна. Не можна пропускати все, що летить у площину", — розповів Йожеф Сабо.

Неправильна тактика "Шахтаря"

Колишній тренер збірної України визнав, що загалом "Шахтар" вдало виступив у єврокубках цього сезону. Команда Йовічевіча гідно виглядала у Лізі чемпіонів. Зважаючи на те, що склад "гірників" змінюється й українська молодь отримує шанс проявити себе в основі, "Шахтарю" можна пробачити невдачі.

"Вважаю, що головному тренеру "гірників" треба поводитися трохи скромніше. Мені не сподобалися його останні інтерв'ю. Йовічевич скаржився на переїзди, казав, що у нього молода команда. Це просто відмовки. На матч-відповідь 1/8 Ліги Європи просто була обрана неправильна тактика", — заявив Йожеф Сабо.

Нагадаємо, французький "Марсель" ухвалив важливе рішення про майбутнє Руслана Маліновського. У клубі оцінили рівень виступів українського футболіста.

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