Легендарный тренер обматерил игру "Шахтера" в Лиге Европы

Йожеф Сабо назвал причины поражения "горняков" в Лиге Европы

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо негативно оценил игру донецкого "Шахтера" в ответном матче 1/8 Лиги Европы.

"Горняки" были разгромлены в Роттердаме местным "Фейеноордом" со счетом 7:1, напоминает Футбол 2.0.

Донецкий "Шахтер" стал единственной футбольной командой из Украины, которой удалось дойти до 1/8 еврокубка в сезоне 2022/2023.

Провальный матч команды Йовичевича

Однако "горнякам" не удалось пробиться в четвертьфинал Лиги Европы. Донецкая команда сыграла дома вничью с "Фейеноордом", но на выезде подавляющее преимущество нидерландской команды привело к разгрому "Шахтера". Йожеф Сабо винит в этом тренерский штаб "горняков".

"Как только я увидел, что "Шахтер" в ответном матче собирается прессинговать соперника, то подумал: "Это п****ц". Не понимаю, что произошло с голкипером команды. Как ни удар — так гол в ворота Трубина. Нельзя пропускать все, что летит в створ", — рассказал Йожеф Сабо.

Неправильная тактика "Шахтера"

Бывший тренер сборной Украины признал, что в целом "Шахтер" удачно выступил в еврокубках в текущем сезоне. Команда Йовичевича достойно смотрелась в Лиге чемпионов. Учитывая, что состав "горняков" меняется и украинская молодежь получает шанс проявить себя в основе, "Шахтеру" можно простить неудачи.

"Считаю, что главному тренеру "горняков" надо вести себя немного скромнее. Мне не понравились его последние интервью. Йовичевич жаловался на переезды, говорил, что у него молодая команда. Это просто отговорки. На ответный матч 1/8 Лиги Европы просто была выбрана неправильная тактика", — заявил Йожеф Сабо.

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