Лидеры Шахтера стали трансферной целью для французского клуба

Руководство "горняков" не собирается отпускать игроков за бесценок

Португальский тренер французского "Лилля" Паулу Фонсека хочет видеть в своей команде футболистов донецкого "Шахтера". Ранее он работал с "горняками" и прекрасно знает возможности игроков украинской команды.

Фонсека назвал лидеров донецкого клуба в интервью Tribuna.

Опытный наставник трижды выигрывал с "Шахтером" чемпионат Украины, столько же раз завоевывал национальный Кубок и один раз победил в Суперкубке Украины.

Лидеры "Шахтера" могли бы усилить "Лилль"

В 2022 году Паулу Фонсека возглавил "Лилль". Он не сомневается в том, что некоторые футболисты "Шахтера" сумели бы проявить себя во французском чемпионате.

"Я бы с радостью пригласил нескольких игроков "Шахтера". К сожалению, пока "Лилль" не обладает средствами для того, чтобы совершить такие трансферы. Жаль, ведь украинцы усилили бы эту команду", — рассказал Паулу Фонсека.

Кого хочет купить Фонсека?

"Лучший тренер Украины-2017" выделил в "Шахтере" футболистов, к услугам которых он бы обратился в первую очередь. Португалец хотел бы снова поработать с этими игроками.

"В "Шахтере" много талантливых ребят. Я боюсь кого-то забыть, но выделю Трубина, Судакова, Матвиенко и Бондаренко. Они могли бы усилить многие европейские клубы", — заявил Паулу Фонсека.

Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

Мадридский "Реал" решил сменить тренера. Стало известно, кто возглавит команду после увольнения Карло Анчелотти.