Лидеры Шахтера стали трансферной целью для французского клуба

Паулу Фонсека хочет купить в "Лилль" лидеров "Шахтера"
Португальский тренер французского "Лилля" Паулу Фонсека хочет видеть в своей команде футболистов донецкого "Шахтера". Ранее он работал с "горняками" и прекрасно знает возможности игроков украинской команды.
Фонсека назвал лидеров донецкого клуба в интервью Tribuna.
-
YouTube разблокировал аккаунт Трампа: он был недоступен два года
-
Трендовый маникюр на весну 2023: какой цвет подарит вашим рукам молодость
-
Эти специалисты в Украине сейчас на вес золота: сумасшедшие зарплаты
-
Компания Rolls-Royce построит ядерный реактор на Луне
-
В ООН заявили, что готовы и дальше сотрудничать с россией
-
Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни
-
Историческое решение: Владимир Зеленский отреагировал на ордер для путина
-
Starlink выпускает "глобальный пакет" спутникового интернета
-
В Украину возвращается весна: синоптики порадовали прогнозом на выходные
-
Какой праздник отмечают 18 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
Опытный наставник трижды выигрывал с "Шахтером" чемпионат Украины, столько же раз завоевывал национальный Кубок и один раз победил в Суперкубке Украины.
Лидеры "Шахтера" могли бы усилить "Лилль"
В 2022 году Паулу Фонсека возглавил "Лилль". Он не сомневается в том, что некоторые футболисты "Шахтера" сумели бы проявить себя во французском чемпионате.
"Я бы с радостью пригласил нескольких игроков "Шахтера". К сожалению, пока "Лилль" не обладает средствами для того, чтобы совершить такие трансферы. Жаль, ведь украинцы усилили бы эту команду", — рассказал Паулу Фонсека.
Кого хочет купить Фонсека?
"Лучший тренер Украины-2017" выделил в "Шахтере" футболистов, к услугам которых он бы обратился в первую очередь. Португалец хотел бы снова поработать с этими игроками.
"В "Шахтере" много талантливых ребят. Я боюсь кого-то забыть, но выделю Трубина, Судакова, Матвиенко и Бондаренко. Они могли бы усилить многие европейские клубы", — заявил Паулу Фонсека.
Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.
Мадридский "Реал" решил сменить тренера. Стало известно, кто возглавит команду после увольнения Карло Анчелотти.