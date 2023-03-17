Лідери Шахтаря стали трансферною метою для французького клубу

Керівництво "гірників" не збирається відпускати гравців за безцінь

Португальський тренер французького "Лілля" Паулу Фонсека хоче бачити у своїй команді футболістів донецького "Шахтаря". Раніше він працював із "гірниками" і чудово знає можливості гравців української команди.

Фонсека назвав лідерів донецького клубу в інтерв'ю Tribuna.

Досвідчений наставник тричі вигравав із "Шахтарем" чемпіонат України, стільки ж разів здобував національний Кубок і один раз переміг у Суперкубку України.

Лідери "Шахтаря" могли б посилити "Лілль"

2022 року Паулу Фонсека очолив "Лілль". Він не сумнівається, що деякі футболісти "Шахтаря" зуміли б проявити себе у французькому чемпіонаті.

"Я б з радістю запросив кількох гравців "Шахтаря". На жаль, поки що "Лілль" не володіє засобами для того, щоб зробити такі трансфери. Шкода, адже українці посилили б цю команду", — розповів Паулу Фонсека.

Кого хоче купити Фонсека?

"Найкращий тренер України-2017" виділив у "Шахтарі" футболістів, до послуг яких він звернувся б насамперед. Португалець хотів би знову попрацювати із цими гравцями.

"У "Шахтарі" багато талановитих хлопців. Я боюся когось забути, але виокремлю Трубіна, Судакова, Матвієнка та Бондаренка. Вони могли б посилити багато європейських клубів", — заявив Паулу Фонсека.

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