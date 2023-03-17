Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Паулу Фонсека хоче придбати у "Лілль" лідерів "Шахтаря" arrow

Паулу Фонсека хоче придбати у "Лілль" лідерів "Шахтаря"

17 березня 2023 20:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідери Шахтаря стали трансферною метою для французького клубу
Керівництво "гірників" не збирається відпускати гравців за безцінь
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальський тренер французького "Лілля" Паулу Фонсека хоче бачити у своїй команді футболістів донецького "Шахтаря". Раніше він працював із "гірниками" і чудово знає можливості гравців української команди.

Фонсека назвав лідерів донецького клубу в інтерв'ю Tribuna.

Читайте також:

Досвідчений наставник тричі вигравав із "Шахтарем" чемпіонат України, стільки ж разів здобував національний Кубок і один раз переміг у Суперкубку України.

Паулу Фонсека

Лідери "Шахтаря" могли б посилити "Лілль"

2022 року Паулу Фонсека очолив "Лілль". Він не сумнівається, що деякі футболісти "Шахтаря" зуміли б проявити себе у французькому чемпіонаті.

"Я б з радістю запросив кількох гравців "Шахтаря". На жаль, поки що "Лілль" не володіє засобами для того, щоб зробити такі трансфери. Шкода, адже українці посилили б цю команду", — розповів Паулу Фонсека.

Микола Матвієнко

Кого хоче купити Фонсека?

"Найкращий тренер України-2017" виділив у "Шахтарі" футболістів, до послуг яких він звернувся б насамперед. Португалець хотів би знову попрацювати із цими гравцями.

"У "Шахтарі" багато талановитих хлопців. Я боюся когось забути, але виокремлю Трубіна, Судакова, Матвієнка та Бондаренка. Вони могли б посилити багато європейських клубів", — заявив Паулу Фонсека.

Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.

Мадридський "Реал" вирішив змінити тренера. Стало відомо, хто очолить команду після звільнення Карло Анчелотті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:30 YouTube розблокував акаунт Трампа: він був недоступний два роки

21:26 Трендовий манікюр на весну 2023: який колір подарує вашим рукам молодість

21:13 Ці спеціалісти в Україні зараз на вагу золота: шалені зарплати

21:10 Компанія Rolls-Royce побудує ядерний реактор на Місяці

21:05 В ООН заявили, що готові й надалі співпрацювати з росією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Новина з відео

20:45Історичне рішення: Володимир Зеленський відреагував на ордер для путіна

20:35 Starlink випускає "глобальний пакет" супутникового інтернету

Новина з фото

20:21 В Україну повертається весна: синоптики порадували прогнозом на вихідні

20:00 Яке свято відзначають 18 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

Новина з відео

20:45Історичне рішення: Володимир Зеленський відреагував на ордер для путіна

Новина з відео

19:53 Окупант розповідає другу про "забиті" трьохсотими лікарні в рф та нестачу озброєння, — перехоплення

Новина з відео

19:36 Знижує цукор та "поганий" холестерин: який фрукт потрібно додати в раціон

Новина з відео

19:30 Криза Ротаня перед матчем збірної: тренер не виграв четвертий матч з "Олександрією"

Новина з відео

18:42 Тепер не тільки Джонсон та Зеленський: Мюслі UA презентували запальний трек з Джо Байденом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з відео

16:23 Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки

Новина з відео

15:23 Шокуючі кадри: на депутата міської ради накинулись у волонтерському центрі Одеси

Новина з відео

13:00 Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

19:23Трейдери зламали ринок пального: що буде з цінами на бензин та газ

Актуальне по темі

None 17 Березень 21:29

YouTube розблокував акаунт Трампа: він був недоступний два роки

None 17 Березень 21:25

Трендовий манікюр на весну 2023: який колір подарує вашим рукам молодість

None 17 Березень 21:27

Ці спеціалісти в Україні зараз на вагу золота: шалені зарплати

None 17 Березень 21:19

Компанія Rolls-Royce побудує ядерний реактор на Місяці

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB