Лидер Динамо рассказал, когда вернется на поле и поможет команде

Георгий Бущан практически завершил процесс восстановления после травмы

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан в ближайшее время снова сможет занять место в воротах киевского "Динамо".

Опытный футболист практически завершил восстановление после травмы, сообщает Профутбол Digital.

28-летний вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал о сроках своего восстановления. Один из лидеров столичной команды вскоре вернется на поле после травмы мениска.

"Ожидаю, что через несколько дней начну беговую работу, а после паузы на матч сборной начну тренироваться в группе. Мне бы очень хотелось, чтобы именно так все и было. Однако необходимо контролировать, как будет реагировать на нагрузку травмированная нога", — рассказал Георгий Бущан.

Выздоровление голкипера

В сезоне 2022/2023 Георгий Бущан провел в составе "Динамо" 13 поединков во всех турнирах. Он пропустил 17 голов и записал на свой счет пять "сухих" матчей. Помимо травмы ноги Бущан перенес еще и операцию на спине.

"Бывает, что такого рода травма проходит за несколько недель. В других случаях необходимо восстанавливаться пару месяцев. Самое сухожилие целое, там не нужно никаких манипуляций, просто надо, чтобы из него ушла жидкость", — объяснил Георгий Бущан.

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