Жозе Моурінью очолить "ПСЖ"
Керівництво французького "ПСЖ" сорбирується вкотре змінити головного тренера. Парижан повинен очолити Жозе Моурінью.
У ПСЖ розраховують на перемогу в Лізі чемпіонів під керівництвом португальського наставника, повідомляє спортивний інсайдер Педру Алмейда.
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60-річний Жозе Моурінью працює головним тренером італійської "Роми". Його контракт із клубом діє до літа 2024-го року. Торік португальцеві вдалося привести "вовків" до перемоги у першому розіграші єврокубкового турніру Ліга Конференцій.
Досвід Моурінью стане в нагоді "ПСЖ"
У "ПСЖ" чудово пам'ятають, що Жозе Моурінью вигравав Лігу чемпіонів з португальським "Порту" та італійським "Інтером". Перемога у цьому турнірі є пріоритетом для власників французького клубу. Крім цього Моурінью завойовував трофеї з англійськими "Челсі" та "Манчестер Юнайтед", а також з мадридським "Реалом". Його було визнано "Тренером року-2010".
На кандидатурі португальського фахівця особисто наполягає його співвітчизник Луїш Кампуш, який обіймає посаду радника з футболу у "ПСЖ". Наразі головним тренером парижан є Крістоф Галтьє, але його хочуть звільнити наприкінці сезону.
Нагадаємо, футболісти київського "Динамо" Сергій Сидорчук та Олександр Караваєв з нетерпінням чекають на зустріч з Іллею Забарним на зборах національної команди України.
А півзахисник Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося незабаром після того, як французька команда викупила трансфер гравця у "Аталанти".