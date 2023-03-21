Сидорчук и Караваев рассказали, что сделают с Забарным на сборах в Англии

Сборная Украины сыграет против Англии в Лондоне

Футболисты киевского "Динамо" Сергей Сидорчук и Александр Караваев с нетерпением ждут встречи с Ильей Забарным на сборах национальной команды Украины.

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Футболисты сборной Украины, которые выступают в национальной Премьер-лиге, долго добирались на сборы команды в Англию. Сначала им предстояла поездка на поезде в ближайшее зарубежье, а потом уже перелет на Туманный Альбион.

Однако поездка получилась как минимум не скучной. Несколько футболистов "Динамо" оказались в одном купе. Сергей Сидорчук, Александр Караваев и Виталий Буяльский рассказали, чего ждут от встречи с бывшими одноклубниками в Англии.

Цыганков всех удивил

Прежде всего это касается полузащитника Виктора Цыганкова, который сразу же после перехода в испанскую "Жирону" стал одним из лидеров команды. Более того, он был признан лучшим футболистом тура в Испании на прошлых выходных.

"Я думал, ему будет сложнее. Все же новый чемпионат, незнакомые партнеры по команде, тренер. Надо выучить испанский язык, а Виктор и английский не очень хорошо знает. Мне казалось, языковой барьер станет проблемой. Но на поле у Цыганкова все получается в наилучшем виде. Одним словом молодец", — рассказал Александр Караваев.

Забарный будет извиняться

А вот дебют бывшего защитника Ильи Забарного за английский "Борнмут" пока так и не состоялся. Украинский футболист прибыл в АПЛ с травмой, от последствий которой продолжает восстанавливаться. "Динамовцы" ждут встречи с молодым игроком.

"Мы не общались с Забарным после его отъезда в Англию. Он вообще не попрощался, когда уходил из "Динамо". Так что будет извиняться", — заявил Сергей Сидорчук.

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