Сидорчук и Караваев рассказали, что сделают с Забарным на сборах в Англии

Сидорчук и Караваев рассказали, что сделают с Забарным на сборах перед матчем с Англией
Футболисты киевского "Динамо" Сергей Сидорчук и Александр Караваев с нетерпением ждут встречи с Ильей Забарным на сборах национальной команды Украины.
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Футболисты сборной Украины, которые выступают в национальной Премьер-лиге, долго добирались на сборы команды в Англию. Сначала им предстояла поездка на поезде в ближайшее зарубежье, а потом уже перелет на Туманный Альбион.
Однако поездка получилась как минимум не скучной. Несколько футболистов "Динамо" оказались в одном купе. Сергей Сидорчук, Александр Караваев и Виталий Буяльский рассказали, чего ждут от встречи с бывшими одноклубниками в Англии.
Цыганков всех удивил
Прежде всего это касается полузащитника Виктора Цыганкова, который сразу же после перехода в испанскую "Жирону" стал одним из лидеров команды. Более того, он был признан лучшим футболистом тура в Испании на прошлых выходных.
"Я думал, ему будет сложнее. Все же новый чемпионат, незнакомые партнеры по команде, тренер. Надо выучить испанский язык, а Виктор и английский не очень хорошо знает. Мне казалось, языковой барьер станет проблемой. Но на поле у Цыганкова все получается в наилучшем виде. Одним словом молодец", — рассказал Александр Караваев.
Забарный будет извиняться
А вот дебют бывшего защитника Ильи Забарного за английский "Борнмут" пока так и не состоялся. Украинский футболист прибыл в АПЛ с травмой, от последствий которой продолжает восстанавливаться. "Динамовцы" ждут встречи с молодым игроком.
"Мы не общались с Забарным после его отъезда в Англию. Он вообще не попрощался, когда уходил из "Динамо". Так что будет извиняться", — заявил Сергей Сидорчук.
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