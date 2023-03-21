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Сидорчук и Караваев рассказали, что сделают с Забарным на сборах перед матчем с Англией

21 марта 2023 11:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сидорчук и Караваев рассказали, что сделают с Забарным на сборах в Англии
Сборная Украины сыграет против Англии в Лондоне
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты киевского "Динамо" Сергей Сидорчук и Александр Караваев с нетерпением ждут встречи с Ильей Забарным на сборах национальной команды Украины. 

Подопечным Руслана Ротаня предстоит матч со сборной Англии, напоминает "Взбірна". 

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Футболисты сборной Украины, которые выступают в национальной Премьер-лиге, долго добирались на сборы команды в Англию. Сначала им предстояла поездка на поезде в ближайшее зарубежье, а потом уже перелет на Туманный Альбион. 

Однако поездка получилась как минимум не скучной. Несколько футболистов "Динамо" оказались в одном купе. Сергей Сидорчук, Александр Караваев и Виталий Буяльский рассказали, чего ждут от встречи с бывшими одноклубниками в Англии. 

Виктор Цыганков

Цыганков всех удивил

Прежде всего это касается полузащитника Виктора Цыганкова, который сразу же после перехода в испанскую "Жирону" стал одним из лидеров команды. Более того, он был признан лучшим футболистом тура в Испании на прошлых выходных. 

"Я думал, ему будет сложнее. Все же новый чемпионат, незнакомые партнеры по команде, тренер. Надо выучить испанский язык, а Виктор и английский не очень хорошо знает. Мне казалось, языковой барьер станет проблемой. Но на поле у Цыганкова все получается в наилучшем виде. Одним словом молодец", — рассказал Александр Караваев. 

Караваев и Сидорчук

Забарный будет извиняться

А вот дебют бывшего защитника Ильи Забарного за английский "Борнмут" пока так и не состоялся. Украинский футболист прибыл в АПЛ с травмой, от последствий которой продолжает восстанавливаться. "Динамовцы" ждут встречи с молодым игроком. 

"Мы не общались с Забарным после его отъезда в Англию. Он вообще не попрощался, когда уходил из "Динамо". Так что будет извиняться", — заявил Сергей Сидорчук. 

Напомним, Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".

Бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес продолжает карьеру футболиста даже в тюрьме. Он стал звездой местной спортивной команды.

Известная аргентинская танцовщица и модель Ванда Нара после громкого развода с футболистом Мауро Икарди выпустила коллекцию интимного белья. 

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