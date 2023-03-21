Сидорчук та Караваєв розповіли, що зроблять із Забарним на зборах в Англії

Збірна України зіграє проти Англії у Лондоні

Футболісти київського "Динамо" Сергій Сидорчук та Олександр Караваєв з нетерпінням чекають на зустріч з Іллею Забарним на зборах національної команди України.

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Футболісти збірної України, які виступають у національній Прем'єр-лізі, довго добиралися на збори команди до Англії. Спочатку їх чекала поїздка на поїзді в найближче зарубіжжя, а потім уже переліт на Туманний Альбіон.

Однак поїздка вийшла щонайменше не нудною. Декілька футболістів "Динамо" опинилися в одному купе. Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв та Віталій Буяльський розповіли, чого чекають від зустрічі з колишніми одноклубниками в Англії.

Циганков усіх здивував

Насамперед це стосується півзахисника Віктора Циганкова, який відразу ж після переходу в іспанську "Жирону" став одним із лідерів команди. Ба більше — він був визнаний найкращим футболістом туру в Іспанії минулими вихідними.

"Я думав, йому буде складніше. Все ж таки новий чемпіонат, незнайомі партнери по команді, тренер. Треба вивчити іспанську мову, а Віктор та англійська не дуже добре знає. Мені здавалося, мовний бар'єр стане проблемою. Але на полі у Циганкова все виходить у найкращому вигляді. Одним словом молодець", — розповів Олександр Караваєв.

Забарний проситиме вибачення

А ось дебют колишнього захисника Іллі Забарного за англійський "Борнмут" поки що так і не відбувся. Український футболіст прибув до АПЛ із травмою, від наслідків якої продовжує відновлюватися. "Динамівці" чекають на зустріч з молодим гравцем.

"Ми не спілкувалися із Забарним після його від'їзду до Англії. Він взагалі не попрощався, коли йшов з "Динамо". Тож проситиме вибачення", — заявив Сергій Сидорчук.

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