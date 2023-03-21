Скандальная экс-супруга известного футболиста выпустила коллекцию нижнего белья

Ванда Нара порадовала подписчиков интимным подарком

Известная аргентинская танцовщица и модель Ванда Нара после громкого развода с футболистом Мауро Икарди нашла способ, чтобы обеспечить себе привычный уровень комфортной жизни.

Девушка выпустила собственную линейку нижнего белья, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

Ванда Нара известна не только в качестве модели, но и из-за своих скандальных разводов. Мауро Икарди был не первым ее супругом из мира футбола. До этого аргентинка была замужем за форвардом "Барселоны" Макси Лопесом. Но Мауро Икарди "отбил" девушку у своего друга и затем сам на ней женился.

Несколько лет семейного счастья были перечеркнуты взаимными изменами звездной пары. Грянул скандал, за ним последовал бракоразводный процесс. Нара собирается отсудить у Икарди половину его состояния. Футболист должен будет платить ей половину своих гонораров до окончания карьеры.

Что придумала Ванда Нара?

А пока идет суд, Ванда Нара пробует себя в новой профессии. Аргентинка представила собственную коллекцию нижнего белья под названием Wanda Intimates. Она лично снялась в фотосессии, ради которой примерила новые комплекты белья.

"Wanda Intimates" — самое сексуальное, самое удобное и самое горячее нижнее белье", — написала Ванда Нара.

Звезда получила массу восторженных отзывов. Интересно, что среди них оказался и комментарий Мауро Икарди. Он написал, что с удовольствием снял бы белье с девушки. Очевидно, что у футболиста остались чувства к бывшей супруге.

Напомним, Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".