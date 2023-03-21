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Скандальная экс-супруга известного футболиста выпустила коллекцию нижнего белья

21 марта 2023 10:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скандальная экс-супруга известного футболиста выпустила коллекцию нижнего белья
Ванда Нара порадовала подписчиков интимным подарком
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная аргентинская танцовщица и модель Ванда Нара после громкого развода с футболистом Мауро Икарди нашла способ, чтобы обеспечить себе привычный уровень комфортной жизни. 

Девушка выпустила собственную линейку нижнего белья, о чем сообщила на своей странице в Instagram

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Ванда Нара известна не только в качестве модели, но и из-за своих скандальных разводов. Мауро Икарди был не первым ее супругом из мира футбола. До этого аргентинка была замужем за форвардом "Барселоны" Макси Лопесом. Но Мауро Икарди "отбил" девушку у своего друга и затем сам на ней женился. 

Ванда Нара Wanda Intimates

Несколько лет семейного счастья были перечеркнуты взаимными изменами звездной пары. Грянул скандал, за ним последовал бракоразводный процесс. Нара собирается отсудить у Икарди половину его состояния. Футболист должен будет платить ей половину своих гонораров до окончания карьеры. 

Ванда Нара Wanda Intimates

Что придумала Ванда Нара?

А пока идет суд, Ванда Нара пробует себя в новой профессии. Аргентинка представила собственную коллекцию нижнего белья под названием Wanda Intimates. Она лично снялась в фотосессии, ради которой примерила новые комплекты белья. 

Ванда Нара Wanda Intimates

"Wanda Intimates" — самое сексуальное, самое удобное и самое горячее нижнее белье", — написала Ванда Нара.

Звезда получила массу восторженных отзывов. Интересно, что среди них оказался и комментарий Мауро Икарди. Он написал, что с удовольствием снял бы белье с девушки. Очевидно, что у футболиста остались чувства к бывшей супруге. 

Напомним, Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".

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