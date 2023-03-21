Скандальна ексдружина відомого футболіста випустила колекцію спідньої білизни

Ванда Нара порадувала передплатників інтимним подарунком

Відома аргентинська танцівниця та модель Ванда Нара після гучного розлучення з футболістом Мауро Ікарді знайшла спосіб забезпечити собі звичний рівень комфортного життя.

Дівчина випустила власну лінійку спідньої білизни, про що повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Ванда Нара відома не тільки як модель, а й через свої скандальні розлучення. Мауро Ікарді був не першим її чоловіком зі світу футболу. До цього аргентинка була одружена з форвардом "Барселони" Максі Лопесом. Але Мауро Ікарді "відбив" дівчину у свого друга і потім сам на ній одружився.

Декілька років сімейного щастя були перекреслені взаємними зрадами зіркової пари. Пролунав скандал, за ним пройшов шлюборозлучний процес. Нара збирається відсудити в Ікарді половину його стану. Футболіст має платити їй половину своїх гонорарів до закінчення кар'єри.

Що вигадала Ванда Нара?

А поки триває суд, Ванда Нара пробує себе у новій професії. Аргентинка презентувала власну колекцію спідньої білизни під назвою Wanda Intimates. Вона особисто знялася у фотосесії, заради якої приміряла нові комплекти білизни.

"Wanda Intimates" — найсексуальніша, найзручніша і найгарячіша спідня білизна", — написала Ванда Нара.

Зірка отримала безліч захоплених відгуків. Цікаво, що серед них виявився коментар Мауро Ікарді. Він написав, що із задоволенням зняв би білизну з дівчини. Очевидно, що у футболіста залишилися почуття до колишньої дружини.

Нагадаємо, Руслан Маліновський розчарував тренерський штаб "Марселя". Це сталося невдовзі після того, як французька команда викупила трансфер півзахисника у "Аталанти".