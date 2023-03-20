Украина против Англии: известно, кто не сыграет в этом матче
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не сможет рассчитывать на нескольких футболистов в поединке с национальной командой Украины.
Футбольная ассоциация Англии (FA) официально объявила об изменениях в заявке сборной на ближайшие поединки "трех львов".
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Кадровые проблемы сборной Англии
Два ближайших поединка футбольная сборная Англии сыграет без нескольких футболистов, которые претендуют на место в основе национальной команды. В поединках против Украины и Италии Гарет Саутгейт не сможет рассчитывать на голкипера "Ньюкасла" Ника Поупа, полузащитника "Челси" Мейсона Маунта и форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Причиной отсутствия футболистов являются травмы.
Главный тренер Гаррет Саутгейт отреагировал на неприятное известие и вызвал в сборную Англии резервного голкипера "Тоттенхэма" Фрейзера Форстера.
Англичане будут противостоять сборной Италии в четверг, 23 марта. Матч состоится в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.
Поединок сборных Англии и Украины будет сыгран в воскресенье, 26-го марта. Начало матча на стадионе "Уэмбли" в Лондоне запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Напомним, Руслан Малиновский разочаровал тренерский штаб "Марселя". Это произошло вскоре после того, как французская команда выкупила трансфер полузащитника у "Аталанты".
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